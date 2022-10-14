Обязанности первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области возложили на Литвинова

Обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области возложены на Евгения Литвинова, который в настоящий момент руководит управлением развитию сельскохозяйственного производства ведомства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«До назначения первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Литвинова Евгения Анатольевича, начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства Челябинской области, без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности, с его согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области», - говорится в документе.

Напомним, министерство сельского хозяйство области возглавляет Алексей Кобылин (с 29 января 2018 года).

У него один первый заместитель – его обязанности исполняет на сегодня Евгений Литвинов, и два зама – Инна Подшивалова (с первого апреля 2021 года) и Евгений Недбайло (с 14 января 2022 года).