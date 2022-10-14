14.10.2022
В Тракторозаводском районе Челябинска появился новый благоустроенный уголок
14.10.2022
Обязанности первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области возложили на Литвинова
14.10.2022
К чуриловцам вернулась вода
14.10.2022
Волонтеры и сотрудники ЮУГМУ учат госавтоинспекторов оказывать первую помощь
14.10.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркозакладчиков
14.10.2022
В погоне за длинным рублем потеряла миллионы
Обязанности первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области возложили на Литвинова
14.09.2022
В Чесменском районе комбайны ездят на автопилоте
09.09.2022
Челябинские аграрии представят в Екатеринбурге крупные инвестпроекты и крафтовые фермерские продукты
24.08.2022
В челябинском минсельхозе отметили победителей XIII Всероссийских летних сельских игр
23.08.2022
Челябинские школьники разработали беспилотный трактор для сельского хозяйства
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022