Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором

Челябинцы недоумевают: новый «перрон» на улице Цвиллинга – на трамвайной остановке на площади Революции (в сторону проспекта Ленина) – перекрыли свеженьким чугунным ограждением.

Таким образом, пассажиры оказались «отсечены» от новой площадки, которая имеет внушительные размеры, - людей, ожидающих электротранспорт, туда вошло бы немало.

Забор разделил пространство на две части – тем, кто не влез, в одну его часть, надо выходить на трамвайные пути, чтобы разместиться на второй.

Как предполагают автомобилисты, недавно установленное «перекрытие» потом уберут – вероятно, тогда, когда по Цвиллинга пустят разрекламированный метротрамвай, под который «заточены» гигантские платформы, габариты которых активно обсуждаются челябинцами (и приветствуются далеко не всеми).

Напомним, вечером третьего июля заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» сообщил, что комплексное благоустройство улицы Цвиллинга выходит на финальную стадию. Тогда же Егоров напомнил, что «подобный сложный проект по ремонту трамвайной линии с одновременным возведением трамвайных платформ по современным стандартам реализуется в Челябинске впервые».

К слову сказать, жители Челябинска, особенно автомобилисты, не в восторге от происходящих на Цвиллинга перемен – проезжая часть заметно сузилась, по обеим сторонам путей «выросли» бордюры, в долговечности которых горожане сомневаются (а многие считают их ненужным препятствием), платформы поражают гигантизмом. Вероятно, конечный результат будет не так страшен, как ожидают скептики, и челябинцам просто надо набраться терпения и подождать, однако то, что в результате получилось на площади Революции, людям, выходящим здесь из трамвая, не нравится – услышать недовольные комментарии можно на этих самых остановках.