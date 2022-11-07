Показатель недельной смертности от ковида снизился на четверть

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция оборвала жизни 22 жителей, что на 26,7% меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки (тогда умерло 30 человек).

С начала пандемии скончалось девять тысяч 372 пациента с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 93 жителя и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 94 новых случая заболевания ковидом, что на 2,1% меньше показателя предыдущего дня (накануне – 96). Среди заболевших три школьника.

Накануне выздоровело 74 пациента с коронавирусом (днем ранее – 96 человек).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 391 тысяча 332 человека, сумели справиться с ковидом 379 тысяч 930 жителей.

По состоянию на седьмое ноября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 987 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 970 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.