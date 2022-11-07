07.11.2022
Санкт-Петербург ждет челябинских дворников
07.11.2022
Показатель недельной смертности от ковида снизился на четверть
07.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
В лицее Челябинска открыт первый в стране класс для детей с сахарным диабетом
07.11.2022
Уникальный дворец культуры Челябинска «расправит крылья» на этой неделе
07.11.2022
На Иремеле заблудилась группа туристов из Уфы
Показатель недельной смертности от ковида снизился на четверть
03.11.2022
За сутки ковид подтвержден у 113 южноуральцев, выздоровело 433, умерло четверо
02.11.2022
В Челябинской области уровень заболеваемости ковидом продолжает снижаться
01.11.2022
За сутки заболело коронавирусом 148 южноуральцев, выздоровело 197, умерло трое
31.10.2022
В Челябинской области за неделю умерло 30 жителей с подтвержденным коронавирусом
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022