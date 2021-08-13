13.08.2021
В ЮУрГУ разрабатывают электрическую трансмиссию для коммунальных машин
13.08.2021
Автотранспортное управление ММК отмечает день рождения
13.08.2021
В Челябинске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего мальчика
13.08.2021
Полицейские Челябинска взяли под особый контроль Кировку
13.08.2021
Музей каслинского литья меняет место жительства
13.08.2021
Эксперты ОНФ снова выявили нарушения при строительстве дороги в рамках проекта БКАД
Полицейские Челябинска взяли под особый контроль Кировку
06.07.2021
Челябинских вандалов, уродующих здания, начали пугать штрафами. А толку?!
12.04.2021
Наталья Котова поручила регулярно мыть Кировку и своевременно убирать на ней мусор
22.12.2020
В Челябинске появилась ёлка с волшебными варежками
21.12.2020
Полицейские Челябинска накрыли подпольное казино на Кировке
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021