Полицейские Челябинска взяли под особый контроль Кировку

Полицейские Челябинска совместно с администрацией города проводят беседы с представителями ночных клубов и баров, расположенных в районе Кировки.

Как отмечают правоохранители, посетители развлекательных заведений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нередко становятся участниками нарушений общественного порядка.

В ходе бесед полицейские разъясняют порядок действий при возникновении конфликтных ситуаций, указывают на необходимость незамедлительного сообщения в полицию в случае совершения противоправных деяний, раздают памятки с номерами телефонов дежурной части.

«Также стражи порядка проверяют соблюдение норм антиалкогольного законодательства Российской Федерации. Так, в ходе очередного рейда полицейскими зафиксирована продажа алкогольной продукции в ночное время в закрытой потребительской таре, что предусматривает состав административного правонарушения по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, в заведении отсутствовали сертификаты на реализуемую алкогольную продукцию», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Помимо этого, полицейскими ежедневно осуществляется патрулирование пешеходной улицы в целях пресечения правонарушений, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции и появлением в общественных местах в состоянии опьянения. За последнюю неделю полицейскими составлено семь протоколов.