Прокуратура открыла «горячую» линию по вопросам отдыха детей в лагерях

Прокуратура Челябинской области организовала «горячую линию» по вопросам соблюдения законодательства при осуществлении летнего отдыха и оздоровления детей

С целью пресечения неправомерных действий должностных лиц образовательных организаций, детских оздоровительных лагерей в прокуратуре области с 09:00 до 18:00 работает «горячая линия» по телефону: (351) 239-21-06, на которую можно сообщить о нарушениях в указанных сферах правоотношений.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, поступившая информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, по вопросам нарушения законодательства южноуральцы могут направить обращение через интернет-приемную на официальном сайте прокуратуры области.