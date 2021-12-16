Работа на благо безопасности страны: ГРЦ Макеева отмечает 74-й день рождения

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) сегодня, 16-го декабря, отмечает 74-ю годовщину со дня образования.

Вся деятельность трижды орденоносного предприятия - это успешное выполнение государственных задач по формированию облика стратегических ядерных сил сдерживания, высокая степень ответственности за выполнение взятых обязательств, решение сложнейших научно-технических и организационных задач.

Вклад каждого специалиста предприятия в создание совершенных образцов ракетной техники по праву достоин глубокого уважения. В преддверии праздничной даты генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», академик РАН Владимир Дегтярь подписал приказ о поощрении 35-ти специалистов. Среди наград - почетные грамоты и благодарности областного и городского значения.

Стали известны и имена работников Государственного ракетного центра, удостоенных в этом году почетного звания «Заслуженный работник предприятия» - символа особых заслуг. Это заместитель генерального конструктора по авторскому и гарантийному надзору-начальник отделения Иван Чернец и начальник отдела, доктор технических наук, заслуженный конструктор Российской Федерации Владислав Савичев.

Как отмечают в пресс-службе ГРЦ Макеева, Иван Анатольевич начал свой путь на предприятии в 1977 году с должности инженера-конструктора. В течение последних семи лет он является заместителем генерального конструктора, осуществляя руководство работами, требующими глубокой проработки технических, организационных и экономических вопросов. Благодаря высоким деловым качествам Ивана Чернеца, присущей ему настойчивости в отстаивании интересов дела, умению сплотить коллектив, поставленные задачи выполняются качественно и в срок.

Владислав Юрьевич Савичев свою трудовую деятельность на предприятии начал сразу после окончания в 1974 году Казанского авиационного института. Основным направлением его производственной деятельности является проектирование и отработка летательных аппаратов. Кроме того, Владислав Савичев является автором трех изобретений, сорока научных и восьми учебно-методических работ, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях. С 2003 года Владислав Юрьевич - доцент кафедры математики Миасского филиала ЧелГУ.

В Книгу Почета предприятия будут занесены имена пятерых специалистов Государственного ракетного центра, внесших значительный вклад в решение вопросов научно-технической и производственной деятельности. Начальник юридической службы Елена Подольцева, ведущий инженер-руководитель группы заслуженный машиностроитель РФ Виктор Сумин, ведущий специалист, заслуженный конструктор РФ Габбас Казновский, начальник сектора Татьяна Стожарова, механик Евгений Ильченко - не только профессионалы высокого класса, но и люди с активной жизненной позицией, участвующие в общественной жизни предприятия.

Все это - признание таланта и высокого профессионализма, заслуг и значительного вклада работников ГРЦ в развитие предприятия, ракетно-космической отрасли в целом.