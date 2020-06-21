Работающие южноуральцы 65 лет и старше могут продлить больничный

Жители Челябинской области старшего возраста, не перешедшие на удалённую работу из-за коронавируса и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные для самоизоляции.

Соответствующие изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ, подписанный 18 июня, размещен на официальном сайте кабмина.

Граждане старшего возраста смогут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в регионе. В Челябинской области режим повышенной готовности пока продлен по 30 июня.

Напомним, возможность для получения листка нетрудоспособности была предоставлена для работающих граждан 65 лет и старше на период нерабочих дней (с 6 по 30 апреля, а затем по 11 мая).

Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Работникам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 тысяч 961,65 рубля в месяц.

Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ.