ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Работающие южноуральцы 65 лет и старше могут продлить больничный

Общество
Сегодня, 01:34
Автор: 
Олеся Денисова

Жители Челябинской области старшего возраста, не перешедшие на удалённую работу из-за коронавируса и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные для самоизоляции.

Соответствующие изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ, подписанный 18 июня, размещен на официальном сайте кабмина.

Граждане старшего возраста смогут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в регионе. В Челябинской области режим повышенной готовности пока продлен по 30 июня.

Напомним, возможность для получения листка нетрудоспособности была предоставлена для работающих граждан 65 лет и старше на период нерабочих дней (с 6 по 30 апреля, а затем по 11 мая).

Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Работникам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 тысяч 961,65 рубля в месяц.

Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Общество
07.04.20 19:04
Работающие южноуральцы старше 65 лет могут уйти на больничный до 19 апреля
Общество
30.03.20 20:12
Алексей Текслер призвал южноуральцев не создавать очереди при получении больничных
Общество
25.03.20 20:36
Защитят молодых
Владимир Путин предложил пересмотреть правила начисления выплат по больничным
Общество
20.03.20 13:50
В Челябинской области вводят новые правила выдачи больничных
19.06.20 16:48
В пятницу вечером ограничат движение транспорта на выезде из Челябинска
19.06.20 14:26
Текслер – о строительстве нового корпуса ЧОДКБ в бору: Сделаем все, чтобы все интересы сбалансировать
19.06.20 12:57
За сутки умерло 5 южноуральцев с коронавирусом – в Челябинске и Брединском районе
19.06.20 12:05
Коллектив "Гражданской защиты" просит главу Златоуста не увольнять их руководителя
19.06.20 12:03
В Челябинской области ежесуточное число новых инфицированных продолжает расти
19.06.20 11:46
«Ростелеком» установил в Кременкуле умное освещение
19.06.20 11:08
В Челябинске обсудили будущее объектов уличной торговли
19.06.20 10:56
В Челябинской области 143 предприятия заявили о предстоящих сокращениях работников
19.06.20 10:53
Из-за ремонтных работ ограничено движение большегрузов в Челябинскую область
19.06.20 10:26
Сотрудники МЧС начали проверку летних лагерей
Общество
19.06.20 14:26
Текслер – о строительстве нового корпуса ЧОДКБ в бору: Сделаем все, чтобы все интересы сбалансировать
Политика
19.06.20 13:48
Текслер: Я не хочу стоять в стороне при формировании Законодательного собрания региона
Новости
Вчера, 22:40
Федерация
Число случаев коронавируса в России за последние 4 суток не превышает 8 тысяч
Вчера, 19:11
Общество
В Челябинской области сделали платным въезд на озеро Кисегач
Вчера, 15:23
Общество
У зоозащитного сообщества Челябинска возникли вопросы к исполнителю контракта на отлов
Вчера, 15:17
Происшествия
Южноуральский полицейский угробил в аварии бойца Росгвардии
19.06.20 17:08
Федерация
В России подтверждено более 569 тысяч случаев коронавируса, в УрФО – 28,6 тысячи
Материалы рубрики
Вчера, 19:11
Общество
В Челябинской области сделали платным въезд на озеро Кисегач
Вчера, 15:23
Общество
У зоозащитного сообщества Челябинска возникли вопросы к исполнителю контракта на отлов
19.06.20 12:05
Общество
Коллектив "Гражданской защиты" просит главу Златоуста не увольнять их руководителя
19.06.20 11:46
Общество
«Ростелеком» установил в Кременкуле умное освещение
19.06.20 10:53
Общество
Из-за ремонтных работ ограничено движение большегрузов в Челябинскую область
Теги
больничные
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика