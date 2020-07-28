«Ростелеком» осчастливил Интернетом еще 700 сельчан Челябинской области

В Челябинской области еще 700 жителей сельских территорий получили свободный доступ в Интернет от «Ростелекома», продолжающего реализацию госпрограммы по устранению цифрового неравенства на Южном Урале.

В 2020 году «Ростелеком» построил 29 километров высокоскоростных волоконнооптических линий связи и запустил в работу две новые точки доступа в Интернет в Карталинском районе и Златоусте (в поселке Запасное и селе Куваши).

Как сообщает пресс-служба компании, точки Wi-Fi-доступа со скоростью Интернета до 10 Мбит/с работают вблизи социально значимых учреждений: школ, детских садов, библиотек и сельских клубов.

«Проект устранения цифрового неравенства, несомненно, является важнейшим элементом развития экономики Южного Урала. Он предполагает строительство оптических линий связи в небольшие населенные пункты, где нет интернета. Благодаря проекту всё больше сельчан могут пользоваться онлайн-сервисами: получать государственные услуги в электронном виде, дистанционно записываться к врачу, общаться с друзьями в социальных сетях и мессенджерах, совершать интернет-покупки», - подчеркнул министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев напомнил, что компания реализует программу по устранению цифрового неравенства с 2015 года. За это время бесплатный Интернет стал доступен жителям 254 населённых пунктов Челябинской области общей численностью около 90 тысяч жителей.

«Большинство из них были оборудованы точками Wi-Fi-доступа в период с 2015 по 2019 годы. Для завершения этого этапа проекта к концу 2020 года нам осталось подключить еще четыре точки. Это село Веселовка, а также поселки Северный, Тыелга, Увильды», - отметил Михаил Сергеев.

В целом, на Урале установлено 1000 точек Wi-Fi-доступа в малых населенных пунктах УрФО и Пермского края. Общедоступные точки Wi-Fi-доступа пользуются спросом у жителей сёл: только за первое полугодие 2020 года объем трафика, прокачанного через точки выхода в Интернет на Южном Урале, составил 276 ТБ.

Средняя продолжительность сессии, зафиксированной службой мониторинга «Ростелекома», длится два с половиной часа. Самыми активными пользователями в июне оказались жители деревни Камбулат Чебаркульского района с населением 251 человек. Их совокупный трафик июня составил 0,86 ТБ. Этот показатель эквивалентен 220 скачанным фильмам в HD-качестве.

Проект по устранению цифрового неравенства реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи (Россвязью).

В соответствии с федеральным законом «О связи» распоряжением правительства РФ «Ростелеком» с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны. Десятилетний договор между Россвязью и «Ростелекомом» подписан 13 мая 2014 года.