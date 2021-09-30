Санаторий «Юбилейный» ММК признан одной из лучших здравниц России

Санаторий «Юбилейный» Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) вошел в число победителей всероссийского конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности».

Вручение наград конкурса состоялось в рамках ежегодного форума «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности», приуроченного к выходу рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц». Организатором мероприятия выступила Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при информационной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Деловая программа форума включала сессию бизнес-кейсов «Здравница как перспективный актив. Точки роста предприятий отрасли», на которой руководители санаториев поделились своим опытом.

Завершился форум торжественной церемонией награждения победителей всероссийского конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» и лидеров ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц». В числе отмеченных наградами конкурса санаторий «Юбилейный» - популярная здравница Магнитогорского металлургического комбината, расположенная в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. Санаторий «Юбилейный» занял четвертое место в номинации «Лучшее пространство для отдыха».

Комментируя полученную награду, директор ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт» (управляющий ООО «Санаторий Юбилейный») Егор Кожаев отметил: «Вхождение курортов ПАО «ММК» в топ различных российских и международных рейтингов - это прямое следствие эффективной деятельности ММК по развитию территориального бренда в регионах своего присутствия. Компания проводит планомерную работу по диверсификации использования принадлежащих ММК курортных комплексов на озере Банном и в Абзаково. Сочетание уникальной природы с современной инфраструктурой ежегодно привлекает на курорты ММК туристов со всей России. Здесь регулярно проходят спортивные соревнования, в том числе мирового уровня, а также масштабные конференции по кибербезопасности и роботизации, другие отраслевые и тематические форумы с участием специалистов и экспертов со всей страны и из-за рубежа».

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», санаторий «Юбилейный» расположен в сорока километрах от Магнитогорска на берегу озера Банное (Якты-куль). Площадь санатория – 35 гектаров. Здесь в 13 жилых корпусах одновременно могут отдыхать до 1200 человек.

В структуре санатория - расположенный поблизости горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск», оснащенный первым в России подъемником гондольного типа.

В санатории созданы прекрасные условия для комфортного отдыха и лечения в любое время года. Дачи и корпуса, не уступающие по комфорту высококлассным отелям, готовы принять самых взыскательных гостей.

Инфраструктура санатория постоянно развивается. В частности, за последние годы здесь был открыт многофункциональный комплекс с современным спорт-отелем и единой стойкой регистрации отдыхающих.

Также был построен лечебный корпус №3, предназначенный для проведения физиотерапевтических и лечебных процедур. В новом лечебном корпусе размещены залы для принятия процедур водо-грязелечения, а также помещения с «сухими» лечебными процедурами.

В последнее время «Юбилейный» все чаще становится местом проведения всевозможных деловых мероприятий, в том числе международного уровня.

В рамках программы развития здравницы при поддержке ПАО «ММК» в санатории началась реконструкция клуба, который в ближайшее время превратится в современный многофункциональный досуговый центр с кинозалом на 410 мест и новым светодиодным экраном, кафе, конференц-залом, караоке-залом и танцевальной площадкой с эстрадой.