Семейные МФЦ откроются в Челябинской области в декабре

Открытие семейных МФЦ в Челябинской области запланировано на декабрь 2022 года. Такая информация прозвучала на областном совещании по итогам противодействия семейному неблагополучию.

Министр социальных отношений Ирина Буторина озвучила рейтинг муниципалитетов, сформированных на основании показателей эффективности работы органов и учреждений системы.

В «красной зоне» Еманжелинский округ, Южноуральский район и некоторые другие, зато по 17 территориям наблюдается устойчивый позитивный рост. В их числе Верхнеуральский, Еткульский, Каслинский, Коркинский, Локомотивный, Саткинский, Увельский и другие округа и районы.

«Ежегодно в целом по области поступает порядка 7 тысяч сигналов о семейном неблагополучии, – отметила министр социальных отношений Ирина Буторина. – По каждому такому сигналу принимается комиссионное решение, проводится многофакторный анализ, после чего куратор приступает к реализации индивидуальной программы реабилитации».

Открытие семейных МФЦ поможет положительные тенденции закрепить.