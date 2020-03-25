Семьям, имеющим право на маткапитал, будут выплачивать по пять тысяч дополнительно

Семьи, имеющие право на материнский капитал, уже с апреля будут получать дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно.

Об этом в ходе обращения к россиянам 25 марта заявил президент Владимир Путин.

Выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно семьи начнут получать не в июле, как планировалось, а уже в июне.

«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку», - подчеркнул глава государства.