СК начал проверку по факту получения травм ребенком во время катания на Таганае

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СК начал проверку по факту получения травм ребенком во время катания на Таганае

В Челябинской области проводится проверка по факту получения ушибов 11-летним мальчиком при катании на тюбинге в национальном парке «Таганай». Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка по факту получения травм 11-летним мальчиком при катании на тюбинге в нацпарке Таганай.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ЧП произошло в районе Черной скалы, ребенок, катаясь на тюбинге, врезался в дерево и от сильного удара потерял сознание. Родители немедленно вызвали спасателей.

«Ребенок был доставлен спасателями, которых вызвали очевидцы, в больницу. В лечебном учреждении мальчику оказана необходимая помощь, после чего он был передан родителям. Медики оценивают состояние здоровья ребенка, как стабильное», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, гора, на которой травмировался ребенок, не была предназначена для зимних развлечений, в том числе и для катания на тюбингах.