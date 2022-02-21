21.02.2022
Благодаря УФСБ Челябинской области наказан посредник в передаче взятки налоговикам из Магнитки
21.02.2022
Собака, которую вооруженные изверги искалечили в Нагайбакском районе, начала вставать и есть
21.02.2022
Наркоманы продолжают атаковать подъезды челябинцев в поисках «закладок»
21.02.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 169 классов и шесть школ
21.02.2022
Российские фермеры смогут строить дома на землях сельхозназначения
21.02.2022
Челябинскому дому-аквариуму грозит штраф за незаконную деятельность
Собака, которую вооруженные изверги искалечили в Нагайбакском районе, начала вставать и есть
21.02.2022
По факту расстрела собаки в Нагайбакском районе возбуждено уголовное дело
19.02.2022
Собака, которую расстреливали в Нагайбаке, выжила, но осталась без глаз
18.02.2022
Стреляли по глазам и гоняли по сугробам: в Нагайбакском районе два живодера издевались над собакой
02.02.2022
Челябинца будут судить за убийство таксы для шашлыка
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022