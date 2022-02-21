Собака, которую вооруженные изверги искалечили в Нагайбакском районе, начала вставать и есть

Собака, которой двое братьев-живодеров из Нагайбакского района (Челябинская область) стреляли по глазам и, раненую, гоняли сугробам, стала есть и вставать.

Сейчас искалеченная, измученная, чудом выжившая четвероногая находится на передержке у волонтеров.

«Дана встает на лапы, пытается ходить, у нее, кстати, хороший аппетит, и это радует. В туалет терпит до улицы, её выносят и заносят на руках. Она находится на передержке у прекрасных волонтёров Виктории и Ярослава, за что им огромная благодарность. По поводу помощи: на сегодняшний день долг перед клиникой закрыт, корм куплен, пеленки нам подарили. Сейчас собака находится в тяжелом состоянии, сегодня была температура, возили на уколы и капельницы в клинику, прогноз по-прежнему осторожный. Добавили антибиотики, теперь их нужно давать Дане два раза в день, а также промывать глазки (точнее места, где они были раньше, - собака выжила, но лишилась обоих глаз – прим.)», - рассказала одна из волонтеров.

Напомним, по факту зверства в Березовой роще возбуждено уголовное дело.