ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Сотрудники МЧС напомнили аграриям о соблюдении техники безопасности в период уборочной кампании

Общество
Сегодня, 13:02
Размер текста

В Челябинской области количество пожаров на объектах сельскохозяйственного назначения в 2020 году сократилось на 80% по сравнению с 2019 годом. Но при этом представители МЧС напоминают аграриям о правилах безопасности при работе на технике в период уборочной кампании.

С начала 2020 года в регионе было зарегистрировано 12 пожаров на объектах сельскохозяйственного назначения, в то время как в 2019 году за этот же период (с 1 января по 31 июля) – 60 пожаров. Ущерб, нанесенный огнем, составил 3,6 миллионов рублей. Погибших и пострадавших на пожарах не было. Десять из двенадцати пожаров произошли в зданиях и сооружениях, один – на поле и один – на сельскохозяйственной технике. По два пожара произошло в Чебаркульском и Чесменском районах, по одному – в Еткульском, Аргаяшском, Увельском, Кунашакском, Красноармейском, Сосновском, Варненском и Верхнеуральском муниципальных районах. Основная причина возгораний – нарушения правил эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона, для контроля исполнения противопожарных мероприятий по очистке территории от сухой травянистой растительности органами государственного пожарного надзора с начала года проведено 523 рейдовых осмотра земельных участков.

«К работе нельзя допускать неисправную технику, использовать уборочные агрегаты и автомобили с открытыми капотами. Также нельзя выжигать пыль в радиаторах двигателей комбайнов и тракторов, заправлять уборочную технику в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения, курить и производить работы с применением открытого огня в хлебных массивах, возле скирд соломы или сена. Радиаторы двигателей, шнеки, валы транспортёров и подборщиков и другие рабочие узлы уборочной техники нужно очищать по мере необходимости, не реже двух раз в смену», - сообщил заместитель начальника отдела организационных, надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Челябинской области Евгений Дударь.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством предусмотрена административная ответственность в виде предупреждений и штрафов: для граждан до трех тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица – до 30 тысяч, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сельское хозяйство
Экономика
Вчера, 10:14
Четыре хозяйства Челябинской области прошли сертификацию
Экономика
30.07.20 16:12
Южноуральских фермеров поддержат грантами
Экономика
24.07.20 18:03
Конопля: возвращение царицы российских полей
Среда обитания
15.07.20 13:32
В восьми районах Челябинской области введен режим ЧС из-за засухи
Сегодня, 10:47
Жителей Коркино напугало облако коричнево-оранжевой пыли в небе
Сегодня, 10:09
В Челябинске в связи с работами на дорогах и «ливнёвке» ограничат движение транспорта
Сегодня, 10:02
Алексей Текслер: Первого сентября в Челябинской области откроются все школы
Сегодня, 09:42
Сегодня Алексей Текслер проинспектирует сразу четыре города
Сегодня, 09:28
Алексей Текслер поможет разобраться с мусором в Ашинском районе и спасти «Аджигардак»
Вчера, 16:39
РМК приобрела для Челябинской области дюжину «скорых»
Вчера, 13:13
Алёнушке вернули голову
Вчера, 13:10
На улице Дзержинского в Челябинске наконец появятся трамвайные остановки и тротуары
Вчера, 11:57
Власти Златоуста взялись решать судьбу полуразвалившегося дома на улице Тургенева
Вчера, 11:56
Число жертв «ковида» в Челябинской области приближается к цифре 300
Общество
Сегодня, 12:31
Столичные архитекторы готовятся презентовать первые эскизы проекта новой набережной Смолино
Общество
Сегодня, 10:47
Жителей Коркино напугало облако коричнево-оранжевой пыли в небе
Новости
Сегодня, 13:00
Общество
Дамба стоит на месте, никого не смыло: администрация Златоуста ответила на претензии общественника
Сегодня, 12:47
Экономика
Компания «Интерсвязь» максимально упростила процедуру оплаты коммунальных услуг для южноуральцев
Сегодня, 12:04
Федерация
Многодетным россиянам хотят прибавить отпуск
Сегодня, 12:02
Происшествия
В Троицке возбуждено уголовное дело по факту хищения 330 тысяч рублей в автотранспортном предприятии
Сегодня, 11:32
Федерация
Трехслойная защита: американские ученые назвали самые эффективные и бесполезные маски
Материалы рубрики
Сегодня, 13:00
Общество
Дамба стоит на месте, никого не смыло: администрация Златоуста ответила на претензии общественника
Сегодня, 10:09
Общество
В Челябинске в связи с работами на дорогах и «ливнёвке» ограничат движение транспорта
Вчера, 16:39
Общество
РМК приобрела для Челябинской области дюжину «скорых»
Вчера, 10:50
Общество
В Челябинской области идет проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году
Вчера, 09:31
Общество
В Челябинске во вторник ограничено движение на шести улицах
Теги
ГУ МЧС по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика