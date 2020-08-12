Сотрудники МЧС напомнили аграриям о соблюдении техники безопасности в период уборочной кампании

В Челябинской области количество пожаров на объектах сельскохозяйственного назначения в 2020 году сократилось на 80% по сравнению с 2019 годом. Но при этом представители МЧС напоминают аграриям о правилах безопасности при работе на технике в период уборочной кампании.

С начала 2020 года в регионе было зарегистрировано 12 пожаров на объектах сельскохозяйственного назначения, в то время как в 2019 году за этот же период (с 1 января по 31 июля) – 60 пожаров. Ущерб, нанесенный огнем, составил 3,6 миллионов рублей. Погибших и пострадавших на пожарах не было. Десять из двенадцати пожаров произошли в зданиях и сооружениях, один – на поле и один – на сельскохозяйственной технике. По два пожара произошло в Чебаркульском и Чесменском районах, по одному – в Еткульском, Аргаяшском, Увельском, Кунашакском, Красноармейском, Сосновском, Варненском и Верхнеуральском муниципальных районах. Основная причина возгораний – нарушения правил эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона, для контроля исполнения противопожарных мероприятий по очистке территории от сухой травянистой растительности органами государственного пожарного надзора с начала года проведено 523 рейдовых осмотра земельных участков.

«К работе нельзя допускать неисправную технику, использовать уборочные агрегаты и автомобили с открытыми капотами. Также нельзя выжигать пыль в радиаторах двигателей комбайнов и тракторов, заправлять уборочную технику в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения, курить и производить работы с применением открытого огня в хлебных массивах, возле скирд соломы или сена. Радиаторы двигателей, шнеки, валы транспортёров и подборщиков и другие рабочие узлы уборочной техники нужно очищать по мере необходимости, не реже двух раз в смену», - сообщил заместитель начальника отдела организационных, надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Челябинской области Евгений Дударь.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством предусмотрена административная ответственность в виде предупреждений и штрафов: для граждан до трех тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица – до 30 тысяч, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.