Спортсменки и тренер «Динамо-Уралочки» - одни из лучших в регионе по итогам года

Министерство спорта Челябинской области подвело итоги уходящего 2021 года. Сразу в нескольких номинациях в ТОП спортсменов попали представители ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» (Златоуст).

Эльвина Каримова вошла в число лучших спортсменов региона, а Дарья Бунакова признана одной из лучших молодых «звезд». Главный тренер команды Михаил Накоряков уже много лет становится обладателем звания «Лучший тренер года».

Кроме того, приз лучшего общественного деятеля Южного Урала получил председатель областной федерации водного поло Виктор Наумов.

Все лауреаты получили от минспорта региона заслуженные дипломы и подарки.