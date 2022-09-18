Суточная заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников выросла в четыре раза

В Челябинской области накануне коронавирусная инфекция выявлена у 97 школьников, что на 7,8% больше аналогичного показателя предыдущего дня (тогда заболело 90 учеников). По сравнению с началом учебного года суточная заболеваемость ковидом среди школьников выросла почти в четыре раза (25 учащихся).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 953 новых случая заболевания коронавирусом, что на 1,6% больше аналогичного показателя предыдущего дня.

Вылечились за сутки 410 человек (днем ранее – 357). Накануне умерло двое пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (было трое).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 362 тысячи 598 человек, вылечились 341 тысяча 65 жителей.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 171 южноуральца, заболевшего коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 894 жителя скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 18 сентября 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции 12 тысяч 318 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 11 тысяч 721 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.