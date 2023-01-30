30.01.2023
Челябинский областной центр реабилитации возглавил Олег Суслов
30.01.2023
Нового руководителя Челябинской таможни представили губернатору
30.01.2023
В юридическом колледже Челябинска создали организацию «Движение первых»
30.01.2023
Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области
30.01.2023
Маркетплейс ММК стал лауреатом престижного ИТ-конкурса
30.01.2023
Организаторы автогонок на Калдах будут привлечены к ответственности
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев с начала года выросло на треть
Коронавирус возвращается?
24.01.2023
В Челябинской области вырос показатель недельной смертности от ковида
22.01.2023
В Челябинской области за сутки заболевает ковидом больше человек, чем выздоравливает
21.01.2023
Накануне ковид оборвал жизни троих южноуральцев
20.01.2023
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 535 жителей
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023