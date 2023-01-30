Суточное число заболевших ковидом южноуральцев с начала года выросло на треть

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 88 человек, что на 3,5% больше аналогичного показателя предыдущего дня и на 35,4% превышает число заболевших на первое января 2023 года (тогда было подтверждено 65 новых случаев). Растет уровень заболеваемости среди школьников – накануне болезнь выявлена у 13 учеников, в первый день года – у трех.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровело 742 пациента с коронавирусом, днем ранее - 32 человека.

Накануне не отмечено ни одного случая смерти пациентов с коронавирусом. За прошедшую неделю ковид оборвал жизни шести пациентов, неделей ранее умерло 10 человек.

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 397 тысяч 808 человек, сумели справиться с ковидом 387 тысяч 465 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 495 пациентов с коронавирусом, из них

непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 216 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 30 января 2023 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 801 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 785 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.