23.10.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев снизилось в два раза
22.10.2022
Собкор «Урал-пресс-информ» в ЛНР с коллегами-журналистами привезли тепло в обитель кошек Северодонецка
22.10.2022
Переезды и переходы на ремонтируемом участке Новороссийской мостят плиткой
22.10.2022
В Челябинске на стоянке автосалона сгорели три иномарки «Хендай Солярис»
22.10.2022
В международный день заикающихся людей логопеды рассуждают о природе этого явления
22.10.2022
Полиция изъяла у жителя Челябинской области 27 пернатых узников из Красной книги
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев снизилось в два раза
18.10.2022
За сутки заболел ковидом 341 южноуралец, выздоровело 459, умерло пятеро
17.10.2022
В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида на фоне снижения заболеваемости
16.10.2022
Число умерших от ковидной пневмонии южноуральцев превысило восемь тысяч
14.10.2022
За сутки заболело ковидом 458 южноуральцев, выздоровело 663, умерло четверо
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022
Управление делами губернатора Челябинской области и в минстрой объявили о сокращении
21.10.2022
Танцоры из челябинского «Ералаша» взяли «золото» Дельфийских Игр
18.10.2022