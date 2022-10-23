Суточное число заболевших ковидом южноуральцев снизилось в два раза

В Челябинской области на завершающейся неделе суточное число заболевших коронавирусной инфекцией снизилось в два раза. Накануне подтверждено 212 новых случаев ковида, в прошлое воскресенье – 424.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 435 человек (днем ранее – 834 человека), умерло трое пациентов с ковидом (днем ранее – пятеро).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 389 тысяч 38 человек, сумели справиться с ковидом 375 тысяч 198 жителей.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 316 южноуральца, из них скончались непосредственно от ковидной пневмонии восемь тысяч 37 жителей. Еще одна тысяча 279 человек, заболевших ковидом, умерли от иных заболеваний.

По состоянию на 23 октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции четыре тысячи 481 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – четыре тысячи 707 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.