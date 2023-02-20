Связующая нить: в Курчатовском районе поздравили защитников Отечества разных поколений

В администрации Курчатовского района Челябинска 17 февраля состоялся традиционный торжественный прием в честь предстоящего Дня защитника Отечества.

Почетными гостями стали представители военного авиационного краснознаменного училища штурманов, отдела полиции «Курчатовский», следственного отдела, Совета ветеранов, военкомата и пожарной части, депутаты райсовета, преподаватели.

«Хорошо, что есть официальный повод собрать в этом зале заслуженных людей района, поздравить тех, кто сейчас стоит на защите нашей Родины, и тех, кто защищал ее ранее. Поскольку это прием главы Курчатовского района, хочу передать от него слова благодарности за вашу службу, неравнодушную позицию и за то, что делаете в районе», – обратился к присутствующим исполняющий обязанности главы Курчатовского района Константин Матыгин.

Председатель районного Совета депутатов Винера Давлетханова поздравила мужчин стихотворением о защитниках страны.

Председатель райсовета ветеранов Маргарита Сопельцева сказала: «Мы гордимся героизмом наших солдат в годы Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне. Мы гордимся мужеством участников СВО, которые защищают жителей Донбасса и национальные интересы нашей Родины, активно противодействуют США, НАТО и западным странам!».

Участник Великой Отечественной войны, житель Курчатовского района Алексей Почекутов, несмотря на почтенный возраст – 96 лет, гордо и уверенно стоял, когда на сцене молодые юноши и девушки пели патриотические песни о России.

«Спасибо, что не забываете. Я в 17 лет пошел добровольцем на фронт. Воевать было тяжело – окопы, подорванные мины, блиндажи… Сейчас нас защищают молодые люди, и я уверен – они не подведут, выстоят!» – сказал Алексей Почекутов.

Для гостей в этот день пели коллектив «Мечта», Яна и Николай Игнатьевы, ансамбль «Молодежь – Отечеству», ученица образовательного центра №2 Алина Магафурова и воспитанник детской школы искусств №9 Егор Еровой.

«Радует, что к мероприятию привлекают много молодежи. Они поют от души, а это значит, что им важен смысл, что они искренне любят нашу страну. И надеюсь, будут передавать эту любовь своим детям», – подчеркнул военный комиссар Курчатовского и Калининского районов Сергей Катошин.

По мнению Константина Кошкина, который в самые первые дни специальной военной операции отправился на передовую добровольцем и стал командиром отряда, такие мероприятия способствуют популяризации службы в армии: «Челябинская область далековата от действий на границе - не то, что Краснодарская или Ростовская области, где почти каждый второй был на передовой».