20.02.2023
На М-5 в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибла пассажир легковушки
20.02.2023
Житель Миасса ответит за безуспешную попытку подкупить полицейского
20.02.2023
Безвизовые групповые турпоездки в Китай снова доступны
20.02.2023
Молодые семьи Челябинска получат социальные выплаты на приобретение жилья
20.02.2023
Президент США Джо Байден прибыл в Киев
20.02.2023
Выступление Путина пройдет без иностранных гостей, в присутствии участников СВО
Связующая нить: в Курчатовском районе поздравили защитников Отечества разных поколений
20.02.2023
Челябинцев с Днем защитника Отечества поздравит Вадим Самойлов
03.02.2023
Студенты ЮУрГГПУ сделали открытки для защитников Отечества
01.02.2023
В День защитника Отечества в Челябинске поженятся двадцать влюбленных
01.02.2023
ЮУрГГПУ готовится к акции «Поздравь защитника Отечества»
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023