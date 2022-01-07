Таблицы Брадиса

Этот Новый год встречали у Иринки Поплавской. И он, наступающий 1971-й, был последним школьным годом почти у всего «сборища». Первоначально «сборище» - это примерно половина девушек и юношей десятого «Б», которые ещё три года назад создали свой дружный и сплочённый коллектив. Достаточно оказалось одного трёхдневного похода после седьмого класса, чтобы понять, как хорошо быть вместе этим весёлым и жизнерадостным мальчишкам и девчонкам!

В восьмом стали отмечать все праздники, начиная с революционного 7 ноября. Не забывали и про дни рождения. На День Победы мальчики, уже тогда девятиклассники, рискнули принести вина, но оно было вылито в раковину на кухне. Сделали это, конечно же, девочки во главе с «комиссаром» Женькой Васильевой. Так эту весёлую одноклассницу, лидера по натуре, окрестили парни 9-го «Б». Вообще-то она была комсоргом, но так называли предыдущую командиршу их комсомольской группы. Поэтому появился комиссар.

…Сильная половина «сборища» с жалостью провожала взглядом выливаемый «Рислинг», но признала действия слабой половины правомочными.

Однако в этот раз на Новый год было запасено шампанское. Все понимали, что этот самый лучший праздник в году у них последний. Неизвестно, сможет ли их «сборище» существовать и дальше, ведь все разъедутся кто куда после окончания школы. Кстати, «сборища» перестали быть только классными. С некоторых пор оно расширилось: одноклассники стали приводить своих друзей и подруг, братьев и сестёр. Собирались обычно у Иринки, поскольку она жила в большом частном доме, и родители предоставляли его в полное распоряжение юных друзей дочери, когда было нужно. Дни рождения, понятно, отмечали дома у самих именинников.

Приближалась полночь, все находились в предвкушении чуда, как вдруг раздался звонок в дверь, а потом кто-то начал колошматить по ней изо всех сил. Все бросились к дверям и с удивлением встретили шумную компанию бывших выпускников школы во главе с братом Шурки Агаповой Егором. Все засуетились, боясь опоздать к встрече Нового года за столом. Но успели. Гости тоже принесли с собой шампанское и фрукты, так что по бокалу напитка хватило всем. Приходу этой компании никто особо не удивился, а Женька сразу поняла, что Егор с друзьями пришёл ради неё.

Шуркин брат все прошлогодние праздники уже встречал вместе со «сборищем». Удивительно, что в этой компании никто ни в кого не был влюблён. Просто все дружили, и дружили толпой. Никакие пары в «сборище» не образовывались.

А тут в конце мая прошлого года отмечали у Шурки день её рождения. Шурка была настоящим сорванцом, ей надо было родиться мальчишкой. Ловкая, шустрая, она прекрасно лазила по деревьям, отлично плавала, и бегала она тоже очень быстро. Уже в девятом классе она знала, что будет врачом. Так вот, «сборище» сидело за столом и вовсю уплетало вкуснейшие пироги, испечённые Шуркиной мамой, как вдруг явился её старший брат-погодок. Конечно, ему пришлось сесть за стол и познакомиться с друзьями сестры. Егор и Шура были очень похожи: оба голубоглазые и светловолосые, только сестра ростиком намного ниже брата.

За столом было шумно и весело, больше всех шутила и острила Женя, правда, присутствие Егора её немного смущало. Кто его знает, может, у него совсем нет чувства юмора! Хотя… Хотя он всё время улыбался не сводил с неё глаз!

На следующий день девочки, бывшие на дне рождения, решили прогуляться. Зашли за Шуркой. Её мама затащила всех пить чай с оставшимися после празднества пирогами. Подруги уселись за стол, а Мария Семёновна обвела всех глазами и сказала:

- Девочки, а знаете, одна из вас очень понравилась моему сыну! Хотите узнать кто?

- Конечно, хотим! - загалдели Шуркины одноклассницы.

Мария Семёновна подошла к Жене, приобняла её и сказала:

- Вот она! Егор у нас парень скромный, но я у него выпытала, кто из девочек ему понравился, да и Шурочка помогла! Я очень рада, что ему понравилась такая милая и остроумная девочка!

С тех пор Шурка стала приводить брата на все «сборища». Он танцевал только с Женей, за стол всегда садился рядом с ней и всегда шёл провожать домой. Им было легко друг с другом, и темы для разговора всегда находились. Так прошёл год, последний школьный год Егора и предпоследний – Жени.

Егор получил аттестат зрелости и исчез из Жениного поля зрения. От Шуры она узнала, что брат поступил в политехнический институт. Больше Шурка ничего не рассказывала, а сама Женя ни о чём не спрашивала. Ей, конечно, было немного обидно: Егор казался таким влюблённым! Сама же она не понимала, что испытывала к нему. Да, рядом с ним ей было хорошо, но вот прошло уже полгода после их последней встречи! Страдала ли она без него, скучала ли по нему? Скорее нет, чем да! Женька сравнивала себя с Анной Сергеевной Одинцовой – героиней тургеневского романа. «Как говорил критик, у неё был зародыш чувства к Базарову, но она не дала ему развиться. Так вот и у меня!» - шутила над собой большая любительница классической литературы Евгения Васильева.

И вот неожиданная встреча с Егором спустя полгода! Удивительно, но за столом ему удалось сесть рядом с ней, что он делал и раньше. Косил на неё взглядом и улыбался, а когда заиграла музыка, как всегда, пригласил на танец. Молчали, Женя не хотела с ним разговаривать, всё-таки расценивая его исчезновение как предательство. Музыка кончилась, пока меняли пластинку, Женя вышла в соседнюю комнату отдышаться и успокоиться. «Вот ведь как, в молчанку вздумал со мной играть! Зачем вообще он явился сюда, загадочный мой?» - негодовала Женя. И тут появился Егор, он сунул ей в руки… таблицы Брадиса. «Господи, зачем мне они?» - девушка пыталась всучить книжечку обратно, ему в руки. «А ты открой её, открой!» - нетерпеливо бормотал он и был явно не в себе! Женя открыла и прочитала надпись, сделанную крупными буквами: «Я люблю тебя, Женя! Очень люблю!». Для шестнадцатилетней десятиклассницы это признание стало неожиданностью. «Я что-то должна сказать?» - лихорадочно соображала она. – Но что?». Положение спасло появление друга Егора, который потащил парочку за стол встречать Новый год по московскому времени. Вскоре Женя засобиралась домой, Егор, конечно, отправился её провожать. Он вёл себя так, как будто и не было никакого признания. Дорогой он рассказал своей спутнице, как серьёзно готовился к поступлению в институт, ведь конкурс на его факультет был очень высоким. А теперь, поступив, он все силы и время тратит на учёбу. Женя только слушала и кивала. Мысли её были заняты другим: она не понимала, что значило его признание в любви и что ей с ним делать! Дошли до подъезда, остановились. И вдруг Егор притянул девушку к себе и начал целовать. Она вырвалась из его объятий и сказала: «А вот этого не надо!». Женя хорошо помнила слова хрестоматийной героини: «Умри, но не дай поцелуя без любви!». А она точно не знала, как относится к Егору. Во всяком случае за время расставания Женя не часто его вспоминала, тем более что вниманием сильной половины никогда не была обделена. Может быть, будь он рядом все эти полгода, всё было бы по-другому. Неужели нельзя было звонить хоть иногда, ведь домашние телефоны были у обоих! Неужели, когда любят, так себя ведут! Исчезают, а потом появляются как ни в чём не бывало! И зачем ей такая его любовь?!

…Егор растерялся, он не ожидал такого резкого отпора, а Женька мгновенно скрылась в подъезде. На следующий день он не позвонил. «Вот и славно,- думала Женька,- проблем меньше!»

Прошёл год. Женя училась на филфаке пединститута. Зимнюю сессию сдала легко, на четвёрки и пятёрки. Наступили долгожданные каникулы с катанием на лыжах и коньках, с прогулками по городу. В каникулы без повода встретились всем съехавшимся отовсюду «сборищем». Была и Шурка, она, как и мечтала, поступила в медицинский. Встреча прошла великолепно! Как всегда, много шутили, смеялись, рассказывали институтские байки. Кстати, 19 человек из 10 «Б» поступили в вузы, так что все участники «сборища» через какое-то время должны были стать специалистами высокого класса. На Женином факультете учились тогда четыре года, а после все выпускники-педагоги должны были ехать в сельскую местность поднимать уровень образования. Но всё это было ещё далеко впереди! Как-то так получилось, что за столом Шурка сидела на месте Егора. Говорили с ней обо всём, только не о нём. Удивительно!

Прошёл ещё один год. Женя приехала домой на зимние каникулы. Как-то вечером раздался телефонный звонок, и на том конце провода раздался Шуркин голос:

- Что делаешь? Ничем особенным не занята? Тогда собирайся, пойдём гулять!

- Хорошо, гулять так гулять, - легко согласилась Женя. - Через 15 минут выйду, а ты иди мне навстречу!

Конечно, этот звонок удивил: Женя с Шуркой никогда не гуляли вдвоём. Но мало ли что взбрело в голову будущему доктору!

Шурка шла по улице не одна, с ней был какой-то военный, в темноте было не разобрать, какого он чину-звания. Поравнялись, поприветствовали друг друга. А в солдате Женя с изумлением узнала Шуркиного брата.

- Егор, это что за маскарад, вроде бы Новый год и Рождество с колядками уже позади? - смеясь, поинтересовалась девушка. - Откуда ты свалился, неужто из армии? (до Жени стало немного доходить, что по какой-то причине Шуркин брат теперь солдат советской армии).

Выяснилось, что у Егора возникли проблемы с учёбой, и он решил уйти на службу, чтобы потом продолжить обучение. Сейчас он в отпуске, но уже завтра уезжает в свою часть. Погуляли, поговорили, брат с сестрой проводили Женю до дома. Прощаясь, Егор спросил, может ли он писать ей письма. Конечно, девушка ответила согласием.

Их переписка длилась год, потом Егор вернулся со службы домой. Письма были очень тёплыми с обеих сторон. Егор называл её Женечкой, милой девчонкой, писал о службе, о том, как скучает по дому и, конечно, по ней, весёлой и неунывающей педагогине. Будущая педагогиня отвечала на все его письма без промедления, она понимала, как нелегко быть далеко от дома, особенно таким домашним мальчикам, как Егор. Кстати, Женя писала не ему одному: у неё была бурная переписка с двумя одноклассниками. Вовка Лейкин и Минька Кондратьев тоже были призваны в армию и по счастливой случайности служили вместе. Оба писали Жене пространные письма, а она им отвечала. Часто в ущерб лекциям. Письма эти мало чем отличались от писем Егору. Любимым пишут не такие… Это Женя понимала тогда и поймёт в скором времени, когда будет писать письма из деревни своему будущему мужу.

Егор вернулся повзрослевшим и сразу явился к Жене. Стоял сухой прохладный ноябрь. Несколько вечеров Женя и Егор провели вместе, прогуливаясь по городу. Потом демобилизованный солдат приступил к учёбе и опять пропал, пропал до 31-го декабря. Новый год встречали вместе у Жениной институтской подруги. Под утро Егор проводил Женю до общежития, но его двери были на замке, её не впустили. Егор как будто обрадовался и сказал, что он может провести её в свою общагу, там они вместе дождутся утра. Делать было нечего, и Женя согласилась. И вот они в комнате Егора, парни-соседи где-то встречали Новый год, так что для Жени нашлось местечко. Уснуть ей не удалось, потому что Егор заговорил о чувствах, от слов он готов был перейти к делу… Женя резко пресекла все его попытки даже поцеловать её, сказала, что воспитание не позволяет допускать всякие вольности! А сама думала о том, что с его стороны просто свинство так вести себя, она ведь ещё не жена ему. Он всё понял, больше с его стороны не было никаких попыток проявить свои пылкие чувства. Ещё Женю удивляло, что он не спрашивает о её чувствах к нему. А мог бы и поинтересоваться!

До окончания учебного года Егор несколько раз навещал Женю в общежитии, несколько вечеров они посвятили прогулкам по городу. Часто вместе ездили домой на выходные и праздники в небольшой шахтёрский городок. Конечно, без поцелуев не обходилось! Женя стала привыкать к таким немного странным отношениям. Она пыталась себя уверить в том, что и она любит Егора.

После летней сессии, а у Жени это была последняя с госэкзаменами, Егор вдруг пригласил её в ресторан. До этого ни один из них не был в таком заведении. Сделали скромный заказ: девушка прекрасно понимала, что средства у её кавалера ограничены. Но он всё-таки выбрал самое лучшее шампанское. Произнёс тост, предлагая выпить за их любовь. А потом рассказал ей о своих планах. Егор всё лето собрался работать в стройотряде, чтобы заработать на свадьбу. Информацию Женя приняла к сведению, больше на эту тему они не говорили. Предложения как такового не было, ничего конкретного сказано тоже не было. Женю он ни о чём не спросил.

Начались последние Женькины каникулы. Она получила направление на работу в одно из сёл Аргаяшского района. Егор уехал, они даже не попрощались, видимо, прощанием стало посещение ресторана. Зато часто звонила Шурка, она поздравила девушку брата и свою одноклассницу в одном лице с окончанием института и подарила ей прекрасный отрез на блузку. Девушки ездили на озеро купаться и загорать. Шурка ничего не рассказывала о брате, а Женька принципиально не спрашивала.

В июле была свадьба старшей, горячо любимой Женькиной сестры. Жених был из соседней области, поэтому приглашённых с его стороны оказалось немного. Первыми приехали его родные: мама и старший брат, который после свадьбы попросил Женю показать ему город, а она на прогулку позвала с собой Шуру. Через два дня родственники молодого мужа уехали, а следом за ними собрались на родину новоиспеченного супруга Женькиной сестры и сами молодожёны. Сестра стала звать с собой Женю, да и родители посоветовали ей познакомиться поближе с новой роднёй. До поездки в село оставался почти месяц, и Женя решила отправиться в путешествие.

Сестёр покорила красота северного Урала. Родной городок мужа сестры тоже когда-то был шахтёрским, но угольный разрез уже давно не действовал. В самом городе росли сосны и протекала река, а вокзал находился прямо на её берегу. На вокзале прибывшую компанию встречал Алексей – старший брат молодого мужа. Сразу было решено пойти в поход, чтобы сёстры воочию увидели всю красоту Северного Урала.

…Из похода Женька возвращалась по уши влюблённая в Алексея. Она и не представляла, что так бывает! С Лёшей они были на одной волне: любили читать до умопомрачения, у обоих было отменное чувство юмора… Да не в этом, конечно, дело. Просто эти двое нашли друг друга. Женька вернулась домой и стала ждать весточки от Лёши. Письма от него приходили часто, так же часто писала ему Женька. Они были другими, не такими, какие она писала Егору… Кстати, про Егора девушка не вспоминала, к тому же она не считала свои поступки какой-то изменой. За всё лето она не получила ни одного письма. Ну, хорошо, там в стройотряде не те условия, чтобы их писать. Но она уже два месяца в деревне, а где Егор, она не знала.

Седьмого ноября её пригласил на свадьбу Вовка Лейкин, и там она встретилась с Егором. Женя немного опоздала, ей освободили местечко за столом, а напротив она увидела Шурку и Егора. Он улыбнулся ей. Когда стали расходиться, он сказал, что проводит, на что Женя ответила, что у неё есть провожатые. Девушка ушла одна. Потом к ней в деревню два раза приезжала Шурка, приезжала в качестве подруги. Про Егора не говорили. А в декабре вдруг с тортом и цветами приехал и он сам. Поскольку в этих странных отношениях не принято было что-либо объяснять, Женя поступила следующим образом.

- Егор, - сказала она, - я не знаю, зачем ты здесь, но точно знаю, что зря. Сейчас ты ещё успеешь на тот автобус, на котором приехал. Извини, провожать не буду.

Интересно, что Женя была спокойна и не испытывала никаких угрызений совести. Она знала, что Егор очень хороший человек, но он не её. Её человек – это любимый Лёшка. Он старше на четыре года, он всё знает и всё умеет. С ним спокойно и надёжно, а главное – всё понятно. Понятны его чувства к ней! И свои к нему тоже очень понятны! Их можно назвать одним словом – любовь!

Следующим летом Женя выйдет за Алексея замуж. Ещё через год женится Егор. В жёны он возьмёт тоже педагога – учительницу иностранного языка. У Жени родятся две дочки, у Егора один сын.

Пройдёт много лет. За всё время с Егором Женя так ни разу не встретится. Но с Шуркой её связь не прервётся. К сожалению, с ней Женя встречалась не в лучшие минуты своей жизни. Александра Васильевна стала хорошим врачом и заведующей поликлиникой. Она была рядом и отпаивала Женю лекарствами на похоронах Алексея, потом проведывала умирающую от рака Женькину маму… Со всеми болячками, своими и дочек, Женя обращалась к Шуре. У Шурки тоже в жизни не всё складывалось гладко: рано умерла мама, вскоре ушёл из жизни отец, был неприятный развод, смерть бывшего мужа…

Но никогда Женя с Шурой не говорили о её брате, хотя Жене было очень интересно хоть что-нибудь узнать о нём. Из скупых Шуркиных слов Женя знала, что у Егора какой-то небольшой бизнес, что сын его стал врачом, как и тётя.

И ещё: последний раз «сборищу удалось встретиться почти в полном составе» на десятилетие окончания школы. Тогда Шурка шепнула Жене:

- Ты не представляешь, как Егор рвался пойти со мной!

- И почему же ты не позвала его с собой? Чего ты испугалась? - поинтересовалась Женя.

- А зачем рисковать, у него же семья!

- Шура, ты напрасно боишься. Между мной и Егором ничего не может быть! Ведь и у него, и у меня всё хорошо! Или нет?

Шурка тогда ничего не ответила, а Женя бы с удовольствием встретилась с Егором. Интересно, каким он стал, к тому же ей очень хотелось спросить у него, а что это было - с таблицами Брадиса?

Этот вопрос интересует Евгению Алексеевну и сегодня, ведь более странных отношений, чем с Егором, у неё никогда не было.