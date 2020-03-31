Текслер: Муниципалитеты откорректируют графики движения общественного транспорта в нерабочую неделю

В муниципалитетах Челябинской области сокращается пассажиропоток на общественном транспорте в связи с объявленной президентом нерабочей неделей и рекомендацией не выходить из дома без острой необходимости. В связи с этим в городах и районах меняют расписание движения, отменяя часть рейсов и снимая часть транспорта с маршрутов.

Как отметил губернатор Алексей Текслер, на прошлой неделе общественный транспорт работал без ограничений. Введенные из-за коронавируса ограничения привели к уменьшению пассажиропотока.

«Наблюдается значительное снижение пассажиропотоков на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах регулярных перевозок, проходящих по территории Челябинской области», - уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области.

В сложившихся условиях муниципальные власти принимают решения об изменении расписания движения общественного транспорта, исходя из реальной потребности. «Муниципальные власти наших городов будут корректировать графики движения в зависимости от фактического трафика», - уточнил Алексей Текслер.

Оперативную информацию об изменениях по межмуниципальным и межрегиональным можно получить в круглосуточной справочной службе Центрального Автовокзала (ДС «Юность», Челябинск) по телефону: 8(351)778-62-42.

В миндортрансе отметили, что сообщат дополнительно о возобновлении движения автобусов в штатном режиме между городами и регионами.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, общественный транспорт областного центра в понедельник и вторник работает в штатном режиме. За эти дни городские власти Весь городской пассажирский транспорт в областном центре 30 и 31 марта проанализируют пассажиропоток и на основе полученных результатов внесут корректировки в расписание. Горожан обязательно проинформируют об изменениях. На период ограничений будут сохранены все льготы по проезду. В администрации также подчеркнули, что весь общественный транспорт дезинфицируют.

В Магнитогорске на период с 31 марта по третье апреля сократили выпуск подвижного состава на линию на 28 единиц, сообщили в городской администрации.

Власти Коркинского района также предупредили жителей об изменениях в расписании движения автобусов на муниципальных маршрутах в связи с нерабочей неделей и резким спадом пассажиропотока. Кроме того, сокращено число рейсов из Коркино до Челябинска, Копейска, поселка Первомайский и Еткуля.

Реже будут отправляться автобусы из Еманжелинска в Челябинск. Автобусы из Еманжелинска в Челябинск будут отправляться реже из-за коронавируса. «Движение автобусов осуществляется по существующему графику при наличии пассажиров - 25 % загруженности салона», - предупредили в районной администрации и рекомендовали жителям уточнять у диспетчера информацию об изменении маршрута и пассажиропотоке по телефону 8 (35138) 9-22-88. Отменена и предварительная продажа билетов.

В Миассе всю текущую неделю автобусы, троллейбусы и маршрутные такси будут работать по расписаниям буднего дня. В Троицке общественный транспорт с 30 марта по пятое апреля будет работать по режиму выходного дня.