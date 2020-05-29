Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 14 июня включительно.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен по 14 июня 2020 года. В общей сложности он продлится почти три месяца, если не будет продлен и дальше.

По всей территории области остается обязательным масочный режим - маски и перчатки необходимы в местах массового скопления людей (в магазинах, аптеках, банках и других), в общественном транспорте, включая такси. Во всех организациях обязательно соблюдение профилактических мер: дезинфекция помещений, масочный режим, контроль температуры тела сотрудников.

Образовательные учреждения работают в дистанционном режиме. Предприятия общепита продолжают работать на вынос и в режиме доставки.

В регионе по-прежнему запрещены массовые спортивные, культурные и публичные мероприятия.

С 24 мая в области разрешены прогулки и занятия физкультурой на улице до двух человек одновременно либо семьей.

Те южноуральцы, кто приезжает из Москвы и Санкт-Петербурга, по-прежнему должны будут уйти на двухнедельную самоизоляцию. Прибывшие из-за рубежа направляются на 14-дневную обсервацию.

Санатории, дома отдыха и пансионаты будут закрыты до 30 июня.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Челябинской области с 18 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. В конце апреля глава региона принял решение о продлении режима ограничений до 12 мая, а затем - до 31 мая. На утро 29 мая в регионе подтверждено 2 тысячи 736 случаев коронавируса. Умерло 37 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе 16 – от ковидной пневмонии.