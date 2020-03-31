Текслер рассматривает возможность введения режима самоизоляции в регионе

В Челябинской области могут ввести режим самоизоляции в регионе по аналогии с Москвой и Московской областью.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на состоявшемся сегодня, 31 марта, брифинге.

«Я рассматриваю возможность введения обязательного режима самоизоляции в регионе», - рассказал журналистам Алексей Текслер.

По словам главы региона, на сегодня Челябинская область занимает девятое место среди субъектов страны по числу заболевших и условно заболевших. На сегодня официально подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции в области, еще у восьми южноуральцев первый тест показал положительный результат.

Как отметил Алексей Текслер, с сегодняшнего дня по Челябинску будет ездить машина, с громкоговорителем с призывом соблюдать режим самоизоляции, не выходить из дома без острой необходимости.

«Дорогие друзья, давайте покажем всей стране, что мы лучше всех соблюдаем режим самоизоляции. Что Челябинская область, как всегда, опорный край державы», - обратился к жителям губернатор.

Глава региона отметил, что сервис Яндекса достаточно точно определяет индекс самоизоляции в каждом субъекте России. По состоянию на утро 31 марта индекс самоизоляции в Челябинске составляет 3,7. Жители Магнитогорска более дисциплинированны – там индекс 3,9. В Кургане – 3,5, в Екатеринбурге – 3,6.

К сегодняшнему дню в УрФО зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество – в Свердловской области (24), за ней идет Челябинская – 14.