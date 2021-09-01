Текслер: Сегодня, когда провожали Мишу в школу, вспомнил свои школьные годы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День знаний, первого сентября, вместе с супругой Ириной отвел своего единственного сына-третьеклассника Михаила в школу и поделился с южноуральцами своими школьными воспоминаниями.

«Сегодня, когда провожали Мишу в школу, вспомнил свои школьные годы. Как родители провожали нас с сестрой, были рядом, помогали, - написал губернатор в своем официальном аккаунте в социальных сетях. - С теплотой вспоминаю одноклассников и своих учителей».

Напомним, Алексей Текслер родился в Челябинске и его детство прошло в Металлургическом районе города. Начальная ступень образования была им пройдена в школе №92.

Свою первую школьную линейку Алексей Текслер помнит очень хорошо. «Я помню, как мы пришли в первый класс с родителями, это была 92-я школа (Челябинска – прим. ред.). Жили мы по соседству, 50 метров от школы. Было большое количество людей, сохранилось много фотографий семейных, как это было», - делился воспоминаниями глава региона.

Алексей Текслер не забыл, как первый раз заходил за ручку с девочкой в свой первый класс и хорошо помнит свой первый урок и свою учительницу.

После завершения обучения в начальных классах Алексей Текслер перешел в школу №71, где обучался шесть лет, пока не переехал с родителями в Норильск.

До назначения на пост и.о. губернатора Челябинской области (в марте 2019 года) Алексей Текслер жил с семьей в Москве. Начав руководить регионом, он заверил, что его супруга и сын переедут жить в Челябинск. В этом же году первого сентября сын губернатора Михаил Текслер пошел в первый класс гимназии №80 Челябинск.

В первый школьный день Алексей Текслер вместе с супругой пришел на первую в жизни сына школьную линейку (не как глава области, а как обычный папа). Для этого он даже оформил один день отпуска.

сентябрь 2019 года

Школьные годы оставили в душе Алексея Текслера теплые воспоминания. «Пусть и у наших детей о школьных годах сохранится добрая память. А мы всегда будем рядом», - пожелал Алексей Леонидович.

сентябрь 2021 года

В своих рабочих поездках по городам и районам области Алексей Текслер обязательно заходит в школу или детский сад, выбирая то учебное заведение, на которое приходит больше всего жалоб. По итогам посещений проблемных учреждений руководитель области дает поручения и контролирует их исполнение.