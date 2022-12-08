Теплые вещи мобилизованным землякам отправили профсоюзы Челябинской области

Федерация профсоюзов Челябинской области направила гуманитарную помощь землякам, призванным в рамках частичной мобилизации в зону СВО на Украине. Сбор продолжался с осени, бойцы получат комплекты теплой одежды, предметы экипировки, спальные мешки, средства личной гигиены и медикаменты.

200 килограммовый груз уже в пути, и он не первый - летом Федерация профсоюзов направила более 1 500 упаковок с медикаментами и средствами личной гигиены в эвакуационный госпиталь Белгородской области.

Эта работа сейчас – одна из важнейших, по словам представителей Федерации профсоюзов. Масштаб помощи некоторых областных организаций достигает миллионов рублей.