Только за одни сутки выявлено больше тысячи заболевших ковидом южноуральцев

В Челябинской области накануне зарегистрирована одна тысяча 37 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 8% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее подтверждено 960 случаев, прирост был в 11 раз меньше - 0,7%). Среди заболевших 90 школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровело 1040 человек (днем ранее – 457).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 364 тысячи 595 человек, сумели справиться с ковидом 342 тысячи 562 жителя.

Накануне умерло четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (тогда скончалось двое).

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 179 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 900 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 20 сентября 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции 12 тысяч 812 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 12 тысяч 318 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.