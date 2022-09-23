«Трасса 74» в Челябинске: что сделано и что предстоит

Глава Челябинска Наталья Котова сообщила горожанам о продолжении строительства автоспорткомплекса «Трасса 74» в 2023-м году.

«Челябинск получит большой, современный центр для любителей автоспорта, способный принимать соревнования всероссийского уровня», - сказала мэр.

Наталья Котова пообещала, что у любителей погонять по дорогам общего пользования появится специализированный трек.

«А удаленность от жилых кварталов позволит проводить здесь ночные заезды, которые сегодня так мешают многим челябинцам», - отметила градоначальница.

В своем телеграм-канале глава Челябинска напомнила горожанам, что в этом году завершается первый этап строительства автоспорткомплекса «Трасса 74».

«В него входят трассы для драгрейсинга и дрифта с техзонами, ангары для техники, помещения администрации, судейской, площадка под трибуну, бетонное ограждение для безопасности зрителей, техника для обслуживания территории трассы», - напомнила мэр.

Как уже сообщалось ранее, территория будущего спорткомплекса расположена по улице Северный луч и занимает земельный участок площадью 27 гектаров. Работы здесь начались 16-го мая текущего года.

Как подчеркивала Наталья Котова во время одного из рабочих визитов на стройку, «Трасса 74» - это тот объект, который необходим не только столице Южного Урала, но и всей Челябинской области и близлежащим регионам.