Три населенных пункта Копейска могут погрязнуть в мусоре

Три поселка города Копейск (Челябинская область) – Горняк, Северный Рудник и шахты Северная – могут погрязнуть в мусоре из-за отсутствия асфальтированных дорог и оборудованных контейнерных площадок.

С наступлением сезона дождей существует риск, что грунтовые дороги без твердого асфальтового покрытия размоет и мусоровозы не смогут подъехать к контейнерам, а увязнут в колее.

Как отмечают в пресс-службе Центра коммунального сервиса, отсутствие подъездных путей сегодня является не единственной проблемой, связанной с организацией и содержанием мест накопления ТКО. Администрация Копейска в текущем году решила установить в указанных поселках современные пластиковые евроконтейнеры вместо старых металлических баков. Однако работы по обустройству контейнерных площадок в соответствии с требованиями санитарных правил не были проведены. Площадки не имеют твердого асфальтового или бетонного покрытия, не оборудованы пандусом для выкатки контейнеров, что заметно осложняет выгрузку отходов в мусоровоз.

Кроме того, мусоровозы, предназначенные для сбора отходов из евроконтейнеров, оснащены системой задней загрузки. Чтобы осуществить выгрузку ТКО, контейнеры необходимо предварительно выкатить к кузову спецтехники, а в условиях бездорожья и отсутствия твердого покрытия сделать это практически невозможно.

В ЦКС заявили, что, когда металлические баки выгружались другим типом машин - с боковой загрузкой, сложностей при обслуживании таких баков не возникало.

«Для оказания полноценных услуг жителям Горняка, Северного Рудника и поселка шахты Северная призываем администрацию Копейска привести места накопления ТКО в соответствии с требованиями санитарных правил, а также произвести отсыпку подъездных путей. Письма с соответствующей просьбой уже направлены в муниципальные администрации», - сообщили в Центре коммунального сервиса.

Согласно действующему законодательству, обязанность по созданию и содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов в частном секторе несут органы местного самоуправления.

Контейнерные площадки, независимо от видов мусоросборников, должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.