Уток стало в три раза больше: Наталья Котова оценила благоустройство сквера возле пруда в Чурилово

Глава Челябинска Наталья Котова положительно оценила благоустройство сквера в поселке Чурилово, который создают в этом году на берегу местного пруда.

Мэр отметила, что доделать осталось совсем немного. На сегодняшний день на новом общественном пространстве уже появились пешеходные дорожки, обустроены зоны отдыха со скамейками, высажены взрослые ели, липы, кустарник.

«До конца сентября бетонные конструкции будут покрыты деревом, появятся качели, а на ступенях спуска к воде - плиты из мрамора с антискользящим покрытием», - рассказала Наталья Котова на своей официальной странице в Инстаграм.

Также градоначальница вспомнила, что, когда работы в сквере только начинались, местные жители волновались, думая, что с пруда улетят обитающие на нем утки.

«Работы близки к завершению, а уток, ко всеобщему удивлению, здесь стало в три раза больше!» - подчеркнула Наталья Котова (из этого можно сделать вывод, что на очищенном от мусора водоеме птицам намного приятнее находиться и что они неравнодушны к окружающим пейзажам).

Подписчики Натальи Котовой активно комментируют появившийся сегодня, 24-го сентября, пост мэра. Отмечают, что сквер очень хороший, что Чурилово расцветает, что теперь будут гулять здесь с детьми, благодарят за отличную новость, а также выражают радость по поводу новой дороги рядом и по поводу того, что власти не забыли и про озеленение. Также в комментариях челябинцы просят набережную вдоль микрорайона «Академ Риверсайд» и задаются вопросом, когда очередь дойдет до Новосинеглазово.

Напомним, сквер в Чурилово, рядом со школой №116 возле улицы Конструктора Духова, на которой построили современную дорогу с тротуарами и освещением, создают в рамках инициативного бюджетирования.

Общая стоимость проекта составляет около 30-ти миллионов рублей. В ходе первого этапа (в текущем году) будет благоустроено около 80-ти процентов территории, в следующем году останется доделать небольшой уголок.