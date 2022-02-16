В 2022 году Миасс получит пять новых троллейбусов и 12 автобусов

В 2022 году в Миасском городском округе (Челябинская область) продолжится обновление общественного транспорта – будет приобретено пять троллейбусов и 12 автобусов.

Как сообщили в миндортранса региона, по решению губернатора Алексея Текслера Миасскому городскому округу выделены средств из областного бюджета на обновление подвижного состава общественного транспорта.

В 2022 году на условиях софинансирования будут приобретены пять новых низкопольных троллейбусов и 12 новых автобусов среднего класса. Автобусы оборудованы кондиционером, медиакомплексом, USB-зарядными устройствами, Wi-Fi.

Напомним, в Миассе уже несколько лет ведется работа по обновлению общественного транспорта, на эти цели выделяется финансирование.

В 2021 году Миасский троллейбусный парк пополнили 10 троллейбусов, полученных от ГУП «Мосгортранс» на безвозмездной основе, и четыре новых троллейбуса, произведенных на АО «Транс-Альфа» Вологда. Два из них приобретены за счёт областного бюджета и два - на средства города.

Закуплены низкопольные троллейбусы, они оборудованы аппарелью и площадкой для размещения детских и инвалидных колясок, оснащены кондиционерами, кнопками адресного открывания дверей. В салонах установлены порты для зарядки мобильных устройств, в них есть радиоинформаторы, предназначенные для ориентирования инвалидов по зрению, Wi-Fi роутеры с встроенным модемом, медиасистема для отображения маршрутной и иной информации пассажирам на двойном ЖК экране, добавили в горадминистрации.

Кроме того, Челябинская область по договоренности с правительством Москвы получила 50 автобусов, которые выбыли из автобусных парков ГУП «Мосгортранс». Из них 27 единиц предназначены для Миасса.

В 2020 году город закупил две новые машины под номером № 137 и № 138.

Напомним, в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера реализуют масштабную транспортную реформу.

Всего в регионе в ближайшие годы планируется обновить более полутысячи единиц общественного транспорта.