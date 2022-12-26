В 2023 году в Челябинске и Копейске будет обеспечен стопроцентный раздельный сбор отходов

В Челябинской области в 2023 году увеличится - до восьми тысяч - количество контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Регион получает субсидию из федерального бюджета на закупку таких емкостей второй год подряд. В течение последних двух лет на Южном Урале установили свыше двух тысяч контейнеров для раздельного сбора ТКО. В настоящее время таких емкостей в Челябинской области насчитывается три тысячи 700.

В 2021 году на приобретение контейнеров было выделено более 11 миллионов рублей, из регионального бюджета на эти цели направлено пять миллионов.

«974 контейнера были расставлены на контейнерных площадках восьми крупнейших городов Челябинской области: Челябинска, Копейска, Златоуста, Миасса, Кыштыма, Озерска, Троицка и Снежинска», - рассказали в министерстве экологии Челябинской области.

В 2022 году на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО Челябинская область получила из федерального бюджета более 18 миллионов рублей - на эти средства уже приобрели тысячу 121 контейнер. В настоящее время завершается их приемка, в первом квартале 2023 года эти контейнеры будут расставлены в Челябинске, Златоусте, Миассе, Снежинске и Чебаркуле.

Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «ЦКС» - в ближайшее время закупит и установит еще три тысячи 200 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. После этого в Челябинске и Копейске будет обеспечен стопроцентный раздельный сбор отходов. Сейчас контейнерами для раздельного сбора ТКО все площадки оборудованы только в одном городе региона - Южноуральске.