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В Чебаркульском районе «голубое топливо» приходит в деревни

Общество
Сегодня, 17:00
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В Чебаркульском районе (Челябинская область) с помощью средств государственной программы комплексного развития сельских территорий завершена газификация деревни Звягино, где построено пять километров газораспределительных сетей.

Как сообщили в пресс-службе минсельхоза Челябинской области на газификацию деревни Звягино было направлено больше восьми миллиардов рублей. Аналогичные работы проведены в селе Губернское Аргаяшского района, протяженность газораспределительных сетей составила 3,3 километров.

«Газификация началась у нас очень давно. Еще первый губернатор Пётр Сумин приезжал принимать первую улицу – верхнюю, где-то в 2002 году. Через 8 лет газифицировали ещё две улицы, и вот остались только наши улицы без газа, как мы их называем, нижние – Красная и Российская. У нас не было проекта, поэтому попасть мы ни в одну программу мы не могли», -  рассказывает жительница деревни Звягино Татьяна Маханькова.

В начале года муниципалитет объявил конкурс на строительство газораспределительных сетей среди подрядных организаций на выделенные из бюджета средства. По словам заместителя главы Чебаркульского района Василия Бабанова, из 148 домов, обозначенных в проекте, к «голубому топливу» уже подключено более пятидесяти. В совокупности на газификацию Чебаркульского района в 2020 году из различных источников и по разным программам будет направлено 48 миллионов рублей.

Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, газификация жилого сектора – одно из магистральных направлений региональной программы социального развития и обустройства сельских территорий.

 До конца 2020 года по программе комплексного развития сельских территорий будет газифицировано еще пять сел в Аргаяшском, Кунашакском, Агаповском, Верхнеуральском и Нагайбакском районах.

 

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