В Чебаркульском районе модернизировали врачебную амбулаторию

Девятого января 2023 года, в селе Варламово (Челябинская область) после капитального ремонта заработала врачебная амбулатория.

Ремонт в трех врачебных амбулаториях Чебаркульского района начался менее года назад. Реконструкция в здании не проводилась более 27 лет. Здание врачебной амбулатории прошли полную модернизацию - замену кровли, ремонт и отделку стен, оконных конструкций, дверных групп.

«В здании амбулатории у нас сейчас находится зубоврачебный кабинет, кабинет детского приема и прививочный детский кабинет. Все кабинеты отремонтированы, проведена горячая вода, заменены двери, потолки, стены, закуплена новая мебель», – рассказала заведующая врачебной амбулаторией Евгения Колмогорова.

Врачебная амбулатория имеет два корпуса, в которых располагаются: амбулатория, стационар сестринского ухода, офис врача общей практики. Также к ней относится четыре ФАПа. Амбулатория ведет прием детского и взрослого населения.

Работы проводились в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Напомним, региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» направлен на организацию оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи.