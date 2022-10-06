В Челябинске чествовали горожан старшего поколения

В Челябинске сегодня, шестого октября, горожан старшего поколения поздравляли с Днем пожилого человека.

Торжество состоялось в концертном зале имени Сергея Прокофьева и собрало свыше 550-ти гостей. Виновников торжества поздравили представители администрации города, челябинской думы, городского совета ветеранов и епархии.

Десяти выдающимся челябинцам, внесшим значительный вклад в развитие и процветание южноуральской столицы, активным деятелям и общественникам вручили знаки «Почетный ветеран Челябинска». Еще 14 человек наградили благодарственными письмами мэра Натальи Котовой.

Заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев пожелал собравшимся в зале крепкого здоровья и хорошего настроения, поблагодарил за знания, навыки и профессиональные заслуги перед Челябинском и Челябинской областью. Также чиновник пообещал, что городские власти будут делать все, чтобы жизнь челябинцев серебряного возраста была комфортной.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, ежегодно звания «Почетный ветеран Челябинска» удостаиваются десять жителей областного центра. Все они - выдающиеся люди, которые несмотря на возраст, занимаются активной трудовой деятельностью, общественной работой, патриотическим воспитанием молодежи, вносят большой вклад в развитие ветеранского движения.

Каждому участнику события было выдано единовременное социальное пособие.

В городской администрации сообщили также, что в настоящее время в Челябинске проживает почти 280 тысяч человек, достигших пенсионного возраста.