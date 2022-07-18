В Челябинске для уличных художников нашли места для творчества

В Челябинске выбрали места, где смогут рисовать уличные художники. Их предстоит согласовать с администрациями районов и управлением архитектуры.

Об этом сегодня, 18 июля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил заместитель главы города Сергей Авдеев.

«Нами подготовлены четыре предложения мест, где уличных художники смогут проявлять свое творчество. Все это будет согласовано с администрациями и архитектурой», - сказал Сергей Авдеев.

Напомним, неделю назад глава Челябинска Наталья Котова попросила подчиненных найти стены для любителей граффити, чтобы горожане выражали свои задумки законно, без вандализма. А то в городе в последнее время активизировались вандалы, которые разрисовывают знаковые объекты.

Они уже испортили в Челябинске свежеокрашенную подпорную стену. Мэрия подала заявление в полицию. Позже в Челябинске полицейские задержали осквернителя памятника воинам-интернационалистам. Непосредственное участие в задержании вандала приняли сотрудники регионального управления ФСБ.