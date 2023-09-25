25.09.2023
В Челябинске ищут нового главного архитектора
25.09.2023
В Челябинске ВАЗ врезался в дерево
25.09.2023
Челябинские легкоатлеты завоевали «серебро» и «бронзу» всероссийских стартов
25.09.2023
Очередная атака беспилотников на Крым: уничтожены четыре БПЛА
25.09.2023
ММК-МЕТИЗ развивает клиентоориентированность
25.09.2023
ВСУ пытались атаковать дронами объекты в нескольких регионах
В Челябинске ищут нового главного архитектора
03.04.2015
В Союзе архитекторов Челябинска покажут работы конкурса «Арт-Полис-2015»
12.02.2015
Завтра в Челябинске обсудят проект застройки Заячьего острова
21.05.2013
Челябинские архитекторы: Путь развития города должен определять не бизнес, а граждане
21.01.2013
В Челябинске определены победители конкурса на лучший памятник на границе Урала и Сибири
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023
Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел
24.09.2023
В воскресенье прогнозируют магнитные бури
23.09.2023
В субботу наступит астрономическая осень - День осеннего равноденствия
22.09.2023