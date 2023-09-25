В Челябинске ищут нового главного архитектора. О том, что объявлен конкурс на замещение данной должности, сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии рассказали, что на вакансию могут претендовать граждане России с высшим образованием, стажем работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет.

Квалификационные требования, должностная инструкция, проект трудового договора, положение о проведении конкурса размещены на официальном сайте администрации Челябинска.

Выбором претендента займется конкурсная комиссия. Оценка профессионального уровня будет проходить в два этапа.

С 25 сентября по 25 октября будет вестись прием документов от соискателей, 30 октября состоится первое заседание комиссии, где будут озвучены заявки, соответствующие требованиям конкурса.

С 31 октября по третье ноября участников уведомят о прохождении или непрохождении первого этапа конкурса.

Индивидуальное собеседование с кандидатами, прошедшими первый этап конкурса, где оценят их профессиональный уровень и соответствие квалификационным требованиям конкурса и должности архитектора города, состоится 13 ноября.

С 14 ноября по 21 ноября будут подведены итоги конкурса и выбран новый главный архитектор Челябинска.

Напомним, последним, кто занимал эту должность, был Павел Крутолапов, уволившийся в июле этого года.