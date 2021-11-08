В Челябинске ищут желающих заработать на проверке QR-кодов

На рынке труда Челябинска в связи с новыми ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции появилась вакансия, которой ранее никогда не было. Один из торговых центров города ищет администратора-контролера для проверки QR-кодов на входе в здание.

Об этом сообщает сервис Зарплата.ру.

«Обязательное требование к работнику: наличие действующего QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19», - подчеркивает пресс-служба сервиса.

Работать придется по сменному графику 2/2. Работодатель готов платить 80 рублей в час, то есть за восьмичасовую смену можно заработать 640 рублей, за 12-часовую – 960 рублей.

Соискателю обещают официальное трудоустройство, социальный пакет и своевременную зарплату. Вечером его будет доставлять домой служебным транспортом. Работнику также готовы предоставить льготы на охрану личной недвижимости сотрудника и его родственников, а к праздникам в качестве бонусов - корпоративные мероприятия и подарки.

Напомним, в Челябинской области с 30 октября вход в торговые центры, торговые комплексы и торгово-развлекательные комплексы возможен только по QR-коду.

С восьмого ноября жителям без QR-кода запрещено посещать объекты розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров (20 на 20 метров).