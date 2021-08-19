В Челябинске изменится схема движения трамваев

В Челябинске в связи с ремонтом трамвайных переездов на перекрестке улиц Свободы и Карла Маркса изменится схема движения трамваев. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение трамваев изменится с 22 часов 19 августа до 6 часов 23 августа.

Трамваи будут направлены по следующим схемам движения: №7 - ЧГРЭС – ул. Труда – Завод им. Колющенко; №8 - Чистопольская – ул. Труда – Завод им. Колющенко; №15 ЧГРЭС – Российская – ЧТЗ; № 18 Чистопольская – Горького – ЧЭМК.

Движение трамвая маршрута №22 Чичерина – Чистопольская полностью прекращено. Его вагоны №22 будут направлены на усиление маршрута № 8 Чистопольская – ул. Труда – Завод им. Колющенко и №17 Чичерина – Медгородок.

Кроме того, как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на пересечении улиц Свободы и Карла Маркса на несколько дней ограничено движение автомобильного транспорта. Ограничение будет действовать до 6 часов 28 августа.