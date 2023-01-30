В Челябинске объявлен аукцион по благоустройству чуриловского сквера

В Челябинске сегодня, 30 января, объявлен аукцион по благоустройству существующего сквера на улице Конструктора Духова в микрорайоне Чурилово, а именно по установке малых архитектурных форм.

Администрация Тракторозаводского района ищет исполнителя, который установит в сквере по полтора десятка скамеек со спинками и подлокотниками, столько же квадратных урн и ограждение из нержавеющей стали (131 погонный метр).

Начальная (максимальная) цена аукциона по благоустройству сквера на Конструктора Духова (это четвертый этап) – четыре миллиона 992 тысячи 710 рублей. Прием заявок начался 30 января и продлится до седьмого февраля. Подрядчик будет определен девятого февраля.

Как сообщается на сайте госзакупок, установить малые архитектурные формы в чуриловском сквере исполнитель должен будет в течение 75-ти дней с даты заключения контракта.