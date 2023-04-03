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В Челябинске в рамках проекта «История Танкограда» стартуют квест-экскурсии для молодежи

В рамках проекта «История Танкограда» при поддержке музея военной и боевой славы стартуют экскурсии с полным погружением в мир прошлого Челябинска. Молодые люди погрузятся в историю становления родного города и узнают о заслугах предков перед страной.

Экскурсии организованны на базе музея ЧТЗ, в котором продемонстрированы экспонаты тяжелой техники и бытовые предметы времен войны.

«В ходе мероприятия достигается важная цель современного общества - воспитать патриотизм в молодом поколении. Молодежь узнает о становлении крупнейшего военно-промышленного комплекса Урала, создании лучших танков для победы над Германией. В рамках мероприятий дети узнают про тяжелый труд, вложенный нашими предками в формирование светлого будущего», - сообщили в пресс-службе общественного движения Сергея Смышляева.

Директор музея ЧТЗ Надежда Дида проведет экскурсию и расскажет о масштабной эвакуации производство военно-промышленного комплекса на Урал. Она поделится историями ветеранов, с которыми имела возможность познакомится.

Также запланировано прохождение молодыми людьми квеста с подготовленными площадками по истории Танкограда. Участники экскурсии поделятся на несколько команд. Перед ними будет стоять  задача пройти все пять станций. Каждое задание творческое и призвано развить смекалку ребят. Самые быстрые и ловкие получат призы от организаторов.

Завершится мероприятие чаепитием в дружеской обстановке. Гости поделятся впечатлениями и оставят отзывы, а еще смогут познакомиться с автором книги «По городу, которого нет на карте» Сергеем Белковским.

Экскурсии пройдут в музее трудовой славы и доблести (Музей ЧТЗ) по адресу: проспект. Ленина, дом, 19 (даты пока неизвестны).

Напомним, проект «История Танкограда» направлен на распространение подробной информации о событиях становления города Челябинск среди детей и молодёжи в интерактивном формате. Реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации. Проект развивается при поддержке Общественного движения Сергея Смышляева. Еще один партнер — Музей трудовой и боевой славы ЧТЗ.

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Анонсы событий и мероприятий на 31 марта (18+)

30.03.2023 17:45

Челябинские родители продолжают следить за качеством питания своих детей в школах

30.03.2023 17:27

Челябинские подростки, сбитые машиной на тротуаре, получили серьезные травмы

30.03.2023 17:21

Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил выгула собак

30.03.2023 16:28

В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников

30.03.2023 16:20

В Челябинской области расширили категорию получателей соцвыплат на газификацию

30.03.2023 16:05

Челябинские власти сообщили о грядущей реконструкции улицы Гранитной

30.03.2023 15:36

Компания МТС объявила о глобальном ребрендинге

30.03.2023 15:27

Облсуд отказался смягчить меру пресечения челябинскому налоговику

30.03.2023 13:58

Челябинский зоопарк ярко и с пользой отметит День птиц

30.03.2023 13:47

Челябинцы коллективно пожаловались губернатору на «убитую» улицу Производственную

30.03.2023 13:18

«А куда жить?»: челябинский спектакль о семейной драме как отзвук времени

30.03.2023 13:11

Побивший водителя маршрутки челябинец сам сдался полицейским

30.03.2023 13:04

Участники боевых действий могут посещать Челябинский зоопарк бесплатно

30.03.2023 11:58

Челябинцам рассказали, что ждет знаменитую «Плодушку» в этом году

30.03.2023 11:56

В Красноармейском районе полицейский спас подростка из реки