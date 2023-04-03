03.04.2023
В Челябинске в рамках проекта «История Танкограда» стартуют квест-экскурсии для молодежи
03.04.2023
НАК: Теракт в Санкт-Петербурге спланирован украинскими спецслужбами
03.04.2023
Жительница получила химический ожог ягодиц после поездки в трамвае
03.04.2023
Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса
03.04.2023
Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»
03.04.2023
Чудо-МАФ Челябинска: на карусели во дворе на Хмельницкого детям лучше не кататься
В Челябинске в рамках проекта «История Танкограда» стартуют квест-экскурсии для молодежи
30.12.2022
«Челябинские колхозники» вышли с завода в Новый год
30.11.2022
«Открой Челябинск» вместе с Пушкинской библиотекой
18.10.2022
Челябинская Аллея Славы стала местом погружения в славное прошлое Танкограда
07.10.2022
День героев Танкограда приглашает отметить ЧТЗ
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023