В Челябинске в рамках проекта «История Танкограда» стартуют квест-экскурсии для молодежи

В рамках проекта «История Танкограда» при поддержке музея военной и боевой славы стартуют экскурсии с полным погружением в мир прошлого Челябинска. Молодые люди погрузятся в историю становления родного города и узнают о заслугах предков перед страной.

Экскурсии организованны на базе музея ЧТЗ, в котором продемонстрированы экспонаты тяжелой техники и бытовые предметы времен войны.

«В ходе мероприятия достигается важная цель современного общества - воспитать патриотизм в молодом поколении. Молодежь узнает о становлении крупнейшего военно-промышленного комплекса Урала, создании лучших танков для победы над Германией. В рамках мероприятий дети узнают про тяжелый труд, вложенный нашими предками в формирование светлого будущего», - сообщили в пресс-службе общественного движения Сергея Смышляева.

Директор музея ЧТЗ Надежда Дида проведет экскурсию и расскажет о масштабной эвакуации производство военно-промышленного комплекса на Урал. Она поделится историями ветеранов, с которыми имела возможность познакомится.

Также запланировано прохождение молодыми людьми квеста с подготовленными площадками по истории Танкограда. Участники экскурсии поделятся на несколько команд. Перед ними будет стоять задача пройти все пять станций. Каждое задание творческое и призвано развить смекалку ребят. Самые быстрые и ловкие получат призы от организаторов.

Завершится мероприятие чаепитием в дружеской обстановке. Гости поделятся впечатлениями и оставят отзывы, а еще смогут познакомиться с автором книги «По городу, которого нет на карте» Сергеем Белковским.

Экскурсии пройдут в музее трудовой славы и доблести (Музей ЧТЗ) по адресу: проспект. Ленина, дом, 19 (даты пока неизвестны).

Напомним, проект «История Танкограда» направлен на распространение подробной информации о событиях становления города Челябинск среди детей и молодёжи в интерактивном формате. Реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации. Проект развивается при поддержке Общественного движения Сергея Смышляева. Еще один партнер — Музей трудовой и боевой славы ЧТЗ.