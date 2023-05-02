В Челябинске за объекты благоустройства 2024 года проголосовали более ста тысяч человек

В Челябинске за объекты благоустройства 2024 года, которые являются претендентами на вхождение в национальный проект «Формирование комфортной городской среды», на сегодняшний день проголосовали уже более ста тысяч человек (прирост голосов за неделю составил сорок тысяч).

Такое внушительное число сделавших свой выбор жителей сегодня, второго мая, на аппаратном совещании в мэрии назвал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Также чиновник сообщил, что на восьми общественных пространствах, вошедших в программу «Формирование комфортной городской среды» в этом году, благоустройство выполнено на 18 процентов, во дворах – на восемь процентов.

Напомним, голосование за объекты благоустройства 2024 года завершится 31 мая.