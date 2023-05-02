02.05.2023
Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске
02.05.2023
В Челябинске за объекты благоустройства 2024 года проголосовали более ста тысяч человек
02.05.2023
Первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней состоится 11 мая
02.05.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом
02.05.2023
Второго мая Россия отмечает взятие Красной армией Берлина
02.05.2023
На площади Революции творческие коллективы будут репетировать выступление 9 Мая
В Челябинске за объекты благоустройства 2024 года проголосовали более ста тысяч человек
02.05.2023
Первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней состоится 11 мая
26.04.2023
Пандус и ступеньки на Цвиллинга превратились в бетонное крошево и раздражают пешеходов
23.04.2023
Александр Орел заявил о максимально аккуратном обращении с деревьями в «Плодушке» при благоустройстве
17.04.2023
На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023