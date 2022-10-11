11.10.2022
В Челябинске спроектируют шесть въездных групп в город
11.10.2022
Прощание с А.М.Хамзиной
11.10.2022
В Миассе пришлось спасать подростка, застрявшего на дереве
11.10.2022
Челябинец угнал авто собутыльника и попал в аварию
11.10.2022
В Челябинске пропала театральная кошка
11.10.2022
Пригородные поезда ЮУЖД перейдут на зимний график с 17 октября
В Челябинске за отлов бездомных животных до конца года будет отвечать «Наш дом»
01.09.2022
Садистка из Трехгорного влила в горло собаке 70-процентный уксус и оставила умирать в лесу
26.07.2022
С администрации города Коркино потребовали два миллиона рублей из-за нападения на девочку стаи собак
27.05.2022
Карен Даллакян: Мы передали для животных Донбасса четыре тонны гуманитарной помощи
26.05.2022
Как и обещал: челябинский Айболит везет помощь диким и домашним животным Донбасса
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022