В Челябинске за отлов бездомных животных до конца года будет отвечать «Наш дом»

В Челябинске отловом бездомных животных до конца этого года будет заниматься ООО «Наш дом».

Как сообщает пресс-служба мэрии, договор с данной организацией управление экологии и природопользования заключило накануне, десятого октября. Контракт с ООО «РемКом» расторгнут по соглашению сторон.

До 27-го декабря 2022-го года «Нашему дому» предстоит отловить около двухсот бездомышей.

Заявки на отлов безнадзорных четвероногих принимаются в рабочие дни, с девяти утра до пяти часов вечера, по контактному телефону ООО «Наш дом»: 8-900-080-36-07 или по адресу электронной почты: dogcatdom@yandex.ru (ежедневно, круглосуточно).

Кроме того, заявки можно оставлять через управление экологии и природопользования Челябинска по телефонам: 729-33-66, 729-34-07 или по адресу электронной почты: ecolog@cheladmin.ru (в рабочие дни).

Напомним, после того как животное, не имеющее хозяина, отловят, его кастрируют-стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно со специальными метками на ушах, являющимися свидетельством того, что четвероногое побывало в отлове и прошло все установленные законодательством процедуры.