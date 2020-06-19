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В Челябинской области 143 предприятия заявили о предстоящих сокращениях работников

Общество
Сегодня, 10:56
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области 143 предприятия заявили о предстоящих высвобождениях работников, в том числе на пяти предприятиях намечены массовые сокращения штата.

Соответствующие уведомления о намерениях поступили в главное управление по труду и занятости населения региона.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» в ведомстве, в июне будут сокращены 18 сотрудников Центрального обособленного подразделения ООО «Главное управление жилищным фондом» в связи с ликвидацией.

Также в июне намечено сокращение штата в рефрижераторном вагонном депо «Троицк» (филиал АО «Рефсервис»). Планируется высвободить 51 сотрудника.

Челябэнергосбыт, которое находится в стадии ликвидации, в июле сократит еще 58 сотрудников.

ООО «Транснефть Финанс» с июле ликвидирует свой филиал в Новосинеглазово (Челябинск), в связи с чем под сокращение попадают 26 работников.

Путевая машинная станция № 176 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиал ОАО «РЖД» планирует сократить в августе 66 сотрудников.

Всего, по данным мониторинга, заявлено о предстоящих массовых увольнениях одной тысяч 110 работников 143 организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата, в том числе в массовом порядке –219 человек.

По состоянию на 19 июня уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области составляет 3,42%. На учете в центрах занятости населения состоит более 67,2 тысячи ищущих работу южноуральцев, в том числе 64,1 тысяча человек официально зарегистрированы в качестве безработных.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
массовые сокращения работников
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