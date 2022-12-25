В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших

В Челябинской области в выходные дни суточное число заболевших коронавирусной инфекцией жителей превышает количество выздоровевших.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне зарегистрировано 80 случаев коронавируса, что на 1,1% больше показателя предыдущего дня (днем ранее – 79).

При этом за прошедшие сутки выздоровело 74 человека, а днем ранее и того меньше – 55 человек.

Накануне умер один пациент с ковидом (днем ранее – двое человек).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 395 тысяч 863 человека, сумели справиться с ковидом 385 тысяч 256 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 463 пациента с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 184 жителя и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 25 декабря 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 102 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 97 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.