В Челябинской области начала расти заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области за минувшие сутки подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, что на четверть больше аналогичного показателя предшествующего дня (было 24 человека).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровело 189 человек, а днем ранее - 40 человек. Не зарегистрировано ни одного случая смерти пациента с ковидом.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 396 тысяч 682 человека, сумели справиться с ковидом 386 тысяч 532 жителя.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 472 пациента с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 193 жителя и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 11 января 2023 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 631 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 790 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.