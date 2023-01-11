11.01.2023
Сотрудницу интерната из Сатки обвиняют в истязании ребенка
11.01.2023
В Челябинской области начала расти заболеваемость коронавирусом
11.01.2023
Начался прием заявок по программе «Земский учитель 2023»
11.01.2023
Челябинцы не смогут сдать экзамены на права
10.01.2023
Ушел из жизни тренер по греко-римской борьбе из Златоуста, который вырастил 15 мастеров спорта
10.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 января (18+)
В Челябинской области начала расти заболеваемость коронавирусом
10.01.2023
За сутки заболело ковидом 24 южноуральца, выздоровело 40, умер один
09.01.2023
За новогодние каникулы ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
05.01.2023
За сутки заболело ковидом лишь 25 южноуральцев
04.01.2023
В Челябинской области на четверть сократилась суточная заболеваемость ковидом
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023