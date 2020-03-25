В Челябинской области планируют закрыть кинотеатры и досуговые заведения

В Челябинской области планируют закрыть ночные клубы, кинотеатры и досуговые заведения до снятия режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Также будет запрещено курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Об этом на брифинге заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«В ближайшее время глава региона планирует принять это решение», - уточнила первый вице-губернатор.

В Москве и Московской области ограничения действуют с 24 марта. Принять аналогичное решение рекомендовано и регионам.

Напомним, Министерство культуры Российской Федерации рекомендовало кинотеатрам приостановить функционирование для посетителей еще 23 марта. Но челябинские кинотеатры к рекомендации не прислушались.

Как уже сообщало агентство, до 10 апреля в регионе запрещены массовые спортивные, культурные и публичные мероприятия. На этот же период закрыты музеи, театры, концертные залы. Будут перенесены запланированные досуговые мероприятия с числом участников свыше 50 человек.