Минкульт РФ рекомендовал временно закрыть кинотеатры, но Челябинск не прислушался

Министерство культуры Российской Федерации рекомендовало кинотеатрам приостановить функционирование для посетителей в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Ограничение вводится с 23 марта 2020 года.

Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщают в пресс-службе ведомства.

С документом ознакомлены органы исполнительной власти в регионах, а также органы местного самоуправления в сфере культуры.

Ранее минкульт закрыл для посетителей все подведомственные музеи, театры, филармонии, цирки и другие учреждения культуры. Аналогичные рекомендации даны регионам.

Между тем, в Челябинске кинотеатры продолжают принимать посетителей. «Мы работаем в штатном режиме, соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», - сообщается на сайте «Мягкого кинотеатра», который расположился сразу в трех крупных развлекательных центрах города. КРК «Мегаполис», ТРК «Алмаз» и ТРК «Фокус».

На сайте кинотеатра «Киномакс» билеты продаются, никаких ограничений нет. На сайте кинотеатра «Синема Парк Горки» уменьшили количество сеансов, но запустили скидки для посетителей.

Театры и музеи области закрылись для посещения с 19 марта. С этого дня в Челябинской области по распоряжению губернатора введен режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены массовые спортивные, культурные и публичные мероприятия. На этот же период закрыты музеи, театры, концертные залы. Будут перенесены запланированные досуговые мероприятия с числом участников свыше 50 человек. Южноуральцам обещают вернуть деньги за отмененные спектакли.

«Не спешите сдавать билеты на спектакли с 19 марта по 10 апреля, они будут действительны на другие спектакли репертуара после отмены карантина», - советуют в театре оперы и балета Челябинска. Тем, кто не захочет ждать, готовы вернуть деньги в полном объеме.

В театре оперы и балета пояснили, деньги за билеты, приобретенные через сайт театра или сайт городских зрелищных касс, вернутся на карту автоматически.

Если южноуральцы приобрели в кассе театра, в зрелищных кассах, то за возвратом денег нужно обращаться по месту покупки.

В театре также рекомендуют не торопиться сдавать билеты на спектакли, которые должны состояться после 10 апреля.

В театры драмы напоминают, что билеты на репертуарные спектакли можно вернуть в течение 30 дней с момента отмены спектакля. Возврат билетов на гастрольные мероприятия осуществляют исключительно организаторы мероприятий.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 15 случаев.