ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Минкульт РФ рекомендовал временно закрыть кинотеатры, но Челябинск не прислушался

Общество
Сегодня, 10:47
Автор: 
Олеся Денисова

Министерство культуры Российской Федерации рекомендовало кинотеатрам приостановить функционирование для посетителей в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Ограничение вводится с 23 марта 2020 года.

Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщают в пресс-службе ведомства.

 

С документом ознакомлены органы исполнительной власти в регионах, а также органы местного самоуправления в сфере культуры.

Ранее минкульт закрыл для посетителей все подведомственные музеи, театры, филармонии, цирки и другие учреждения культуры. Аналогичные рекомендации даны регионам.

Между тем, в Челябинске кинотеатры продолжают принимать посетителей. «Мы работаем в штатном режиме, соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», - сообщается на сайте «Мягкого кинотеатра», который расположился сразу в трех крупных развлекательных центрах города. КРК «Мегаполис», ТРК «Алмаз» и ТРК «Фокус».

На сайте кинотеатра «Киномакс» билеты продаются, никаких ограничений нет. На сайте кинотеатра «Синема Парк Горки» уменьшили количество сеансов, но запустили скидки для посетителей.

Театры и музеи области закрылись для посещения с 19 марта. С этого дня в Челябинской области по распоряжению губернатора введен режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены массовые спортивные, культурные и публичные мероприятия. На этот же период закрыты музеи, театры, концертные залы. Будут перенесены запланированные досуговые мероприятия с числом участников свыше 50 человек. Южноуральцам обещают вернуть деньги за отмененные спектакли.

«Не спешите сдавать билеты на спектакли с 19 марта по 10 апреля, они будут действительны на другие спектакли репертуара после отмены карантина», - советуют в театре оперы и балета Челябинска. Тем, кто не захочет ждать, готовы вернуть деньги в полном объеме. 

В театре оперы и балета пояснили, деньги за билеты, приобретенные через сайт театра или сайт городских зрелищных касс, вернутся на карту автоматически.

Если южноуральцы приобрели в кассе театра, в зрелищных кассах, то за возвратом денег нужно обращаться по месту покупки.

В театре также рекомендуют не торопиться сдавать билеты на спектакли, которые должны состояться после 10 апреля.

В театры драмы напоминают, что билеты на репертуарные спектакли можно вернуть в течение 30 дней с момента отмены спектакля. Возврат билетов на гастрольные мероприятия осуществляют исключительно организаторы мероприятий.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 15 случаев.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Грипп
Общество
Сегодня, 10:31
На ММК введен режим повышенной готовности
Общество
Сегодня, 10:07
В Челябинске выявлены первые заболевшие коронавирусом
Культура
Сегодня, 09:14
Свой «антикарантинный» репертуар НХТ представит челябинцам в режиме on-linе
Федерация
Вчера, 21:52
За последние сутки в России зарегистрирован еще 61 случай коронавируса
21.03.20 22:47
Южноуральцы, контактировавшие с заболевшим миассцем, могут обследоваться на коронавирус
21.03.20 19:28
Минздрав рассказал подробности о первом пациенте с коронавирусом в Челябинской области
21.03.20 17:53
Южноуральцы требуют серьезно наказывать тех, кто не соблюдает карантин по коронавирусу
21.03.20 16:28
Подтвержден первый случай коронавируса в Челябинской области
21.03.20 00:32
В субботу - особый день поминовения усопших
20.03.20 20:06
В Челябинске ликвидировали "противопешеходный ров"
20.03.20 19:49
В УрФО зарегистрирован новый случай коронавируса
20.03.20 16:58
Анонсы событий и мероприятий на 21-23 марта
20.03.20 15:59
В челябинском сквере на Молодогвардейцев могут появиться сказочные персонажи
20.03.20 15:38
В Челябинской области откроют еще три лаборатории для обследования на коронавирус
Общество
Сегодня, 10:07
В Челябинске выявлены первые заболевшие коронавирусом
Общество
Сегодня, 10:31
На ММК введен режим повышенной готовности
Новости
Сегодня, 10:38
Общество
В Челябинской области сегодня завоют сирены
Сегодня, 09:34
Происшествия
В Агаповском районе на пожаре погибла годовалая девочка
Вчера, 21:52
Федерация
За последние сутки в России зарегистрирован еще 61 случай коронавируса
21.03.20 22:47
Общество
Южноуральцы, контактировавшие с заболевшим миассцем, могут обследоваться на коронавирус
21.03.20 00:32
Общество
В субботу - особый день поминовения усопших
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 10:38
Общество
В Челябинской области сегодня завоют сирены
21.03.20 22:47
Общество
Южноуральцы, контактировавшие с заболевшим миассцем, могут обследоваться на коронавирус
21.03.20 00:32
Общество
В субботу - особый день поминовения усопших
20.03.20 16:58
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 21-23 марта
20.03.20 14:16
Общество
В Челябинске продолжаются уборка улиц и ямочный ремонт
Теги
эпидемия
грипп
ОРВИ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика