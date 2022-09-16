16.09.2022
В Челябинской области повышаются темпы роста заболеваемости ковидом
16.09.2022
Высокопоставленный экс-полицейский из Миасса отправлен в колонию
16.09.2022
В Шершнёвское водохранилище выпущено 40 тысяч молоди сазана
16.09.2022
В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19
16.09.2022
Назначен новый прокурор Чебаркуля
16.09.2022
Мэрия Златоуста ответила на претензии судебных приставов
В Челябинской области повышаются темпы роста заболеваемости ковидом
16.09.2022
В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19
15.09.2022
В Челябинской области ждут назальную вакцину от ковида
15.09.2022
За сутки заболел ковидом 841 южноуралец, выздоровело 499, умерло двое
14.09.2022
За сутки число заболевших ковидом южноуральских школьников выросло почти в 1,5 раза
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022