В Челябинской области повышаются темпы роста заболеваемости ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 895 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 6,4% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее темп прироста был 4,1%, двумя днями ранее - 2,5%). Среди заболевших 86 школьников (прирост 4,6%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, вылечились за сутки 400 человек (днем ранее – 499). Накануне умерло трое пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (было двое).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 360 тысяч 707 человек, вылечились 340 тысяч 298 жителей.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 168 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 889 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 16 сентября 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции 11 тысяч 721 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 10 тысяч 707 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.