В Челябинской области праздничные мероприятия 9 мая проведут в режиме онлайн

В Челябинской области 9 мая большинство праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планируют провести в онлайн-режиме.

Об этом на брифинге 29 апреля заявил губернатор Алексей Текслер.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса президент Владимир Путин принял решение о переносе праздничных мероприятий и парада Победы на более поздний срок. Но девятого мая в России обязательно отметят священный праздник, но пока в виртуальном формате. В этом заверили ветеранов президент Владимир Путин и губернатор Алексей Текслер

«День Победы для нас - это священный праздник. Мы будем делать акцент на семейные, домашние, интерактивные форматы. Во многом это соответствует духу этого праздника», - рассказал Алексей Текслер.

Сам губернатор намерен в День Победы обязательно пообщаться со своим дедом-фронтовиком. Все предыдущие годы он обязательно вместе с сыном приходил к дедушке, чтобы лично поздравить его с великим праздником. В этом году общение будет виртуальным – в режиме видеосвязи. «Сейчас мы это делаем регулярно. Праздник не отменяется, он переходит в онлайн- режим», - прокомментировал глава региона.

Владимир Путин накануне рассказал, что девятого мая в небе России, отдавая честь героям, в парадном строю пролетят современные боевые самолёты и вертолёты. А вечером в центрах городов обязательно прогремит традиционный праздничный салют.

«Девятого мая мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдём возможность сказать им самые тёплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о её событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споём «День Победы», «Катюшу», «Землянку» – песни, которые любим и знаем наизусть», - поделился планами Владимир Путин.

Также Алексей Текслер заверил, что после отмены режима обязательной самоизоляции и когда эпидемиологическая ситуация в стране станет безопасной, и прежде всего, для ветеранов войны, тогда состоятся все традиционные массовые мероприятия, посвященные Дню Победы. Пройдут торжественное построение и «Бессмертный полк».

Алексей Текслер также подчеркнул, что сохранены к празднику и все меры поддержки для ветеранов. Каждый участник Великой Отечественной войны получит по 70 тысяч рублей, а труженики тыла - по 50 тысяч рублей. Из областного бюджета ветеранам выплатят по 5 тысяч рублей.

«Помощь по ремонту жилья и подводке газопровода мы продолжаем оказывать по заявкам ветеранов. Практически все памятные медали «К 75-летнему юбилею Великой Победы» уже выданы. Мы будем помогать нашим ветеранам не только до 9 мая, но и весь год», - отметил Алексей Текслер.