В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида на фоне снижения заболеваемости

В Челябинской области за прошедшую неделю скончалось 37 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией, что на 12,1% больше аналогичного показателя предыдущей семидневки (33 человека). При этом уровень заболеваемости ковидом продолжает снижаться.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 386 новых случаев коронавирусной инфекции, неделю назад на утро понедельника было зарегистрировано 568 заболевших (сокращение на 32,1%). Накануне выздоровело 568 человек (днем ранее – 501 человек).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 386 тысяч 991 человек, сумели справиться с ковидом 370 тысяч 718 жителей.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 290 южноуральцев, из них скончались непосредственно от ковидной пневмонии восемь тысяч 11 жителей. Еще одна тысяча 279 человек, заболевших ковидом, умерли от иных заболеваний.

По состоянию на 17 октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции шесть тысяч 758 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 944 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.