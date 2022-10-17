17.10.2022
В Челябинской области выявлен очередной случай бешенства
17.10.2022
В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида на фоне снижения заболеваемости
17.10.2022
В Челябинске в 2023 году запланирован ремонт более ста тротуаров
17.10.2022
В Челябинске исчезнет еще один пост ДПС
17.10.2022
Челябинский «ЭФиР 74» объединил 78 стран мира (16+)
17.10.2022
В Челябинске восстановили старинную мостовую конца 19 века на Алом поле
В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида на фоне снижения заболеваемости
16.10.2022
Число умерших от ковидной пневмонии южноуральцев превысило восемь тысяч
14.10.2022
За сутки заболело ковидом 458 южноуральцев, выздоровело 663, умерло четверо
12.10.2022
За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро
11.10.2022
Заболеваемость ковидом в Челябинской области снижается
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022